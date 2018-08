4.500 ascensores carecen de inspección

silvia fernández las palmas de gran canaria

Un 15% de los ascensores que están en funcionamiento en el archipiélago, esto es, 4.500 de los 30.000 existentes, carecen de la inspección reglamentaria a la que obliga la ley y que, desde el próximo 26 de septiembre, cuando entre el nuevo decreto del Gobierno regional, se tiene en regla o el aparato se bloqueará.

Según explican fuentes del sector, los ascensores están sometidos a dos tipos de controles. Uno de ellos es la revisión rutinaria que realiza todos los meses la empresa de mantenimiento del aparato (llámese Otis, Schindler, Orona, Fain...).

El otro control es una inspección reglamentaria que debe realizarse cada dos, cuatro o seis años dependiendo del tipo de ascensor y su localización. Este control corre a cargo de empresas especializadas, denominadas OCAS (organismo de control autorizado por Industria) y que ejercen como «auditoras» de las empresas de mantenimiento.

Según las fuentes de consultadas, su papel es reforzar la seguridad y garantizar que las empresas de mantenimiento «hacen bien su trabajo». «Es como las ITV de los coches. Uno puede ir al mejor taller de Las Palmas cada dos meses y tener el coche en perfecto estado pero es necesario que pase la ITV. De lo contrario está circulando de forma ilegal», explican estas fuentes.

Este segundo control es el que no está al día en 4.500 ascensores de Canarias, situación que pretende cambiar el Gobierno regional con el nuevo decreto.

Hasta ahora si no se tenía esa ITV pasada no había consecuencias pero a partir del 26 de septiembre -habrá tres meses de plazo para adaptarse- si el aparato no tiene el sello de haber pasado esa inspección, el ascensor será bloqueado. Según las fuentes consultadas, será la empresa de mantenimiento la que debe comunicar por escrito al cliente -sea comunidad de vecinos, hotel o centro comercial, entre otros- con dos meses de antelación que la ITV va a expirar (o que ya está caducada) y que por decreto debe pasar la inspección.

A continuación le facilitarán el listado de las 14 empresas de control, OCAS, que operan en Canarias. Entre otras, Applus, Atisae, Eurcontrol y Eca.

Si llegada la fecha, la ITV no está pasada le corresponderá a la empresa de mantenimiento (Otis, Fain, Orona, Schindler...) informar al cliente de que «tal día» un técnico acudirá a dejar fuera de servicio el ascensor. Cualquier problema se comunicará a Industria que actuará.