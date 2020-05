El comercio afirma que prohibir las rebajas «amenaza» a 200.000 empleos

Y eso que la patronal se había quedado satisfecha por la respuesta que este miércoles le dio el Ministerio de Industria y Comercio, al aclararles que la norma en el BOE solo hacía referencia a la prohibición de aglomeraciones, pero si se podía controlar el distanciamiento entre clientes, estaban permitidas. Sin embargo, a última hora de la tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba en rueda de prensa que «las rebajas no están permitidas» por ser un foco de aglomeraciones, zanjando la discusión.

Sin embargo, el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, recuerda en declaraciones a este periódico que las restricciones de capacidad y el control de aforo al 30% impuesto a los establecimientos supondrá que no se produzcan esas aglomeraciones. «La mejor medida para garantizarlo es la distancia entre clientes, que debe ser de 2 metros», por lo que la cuestión de que haya o no rebajas sería secundaria en cuanto a las aglomeraciones.

Por ello, consideran que su supervivencia pasa por darle libertad al comercio para hacer sus promociones y poder darle salida a cientos de productos que no han podido venderse durante casi dos meses de confinamiento y tiendas físicas cerradas. «Si no se le da salida al stock muchos comercios no podrán volver a abrir sus puertas», señala Zamácola.

Las ventas caerán un 50% este año ya que el canal online solo supone un 12% del total de la facturación

Desde la patronal recuerdan que las previsiones es que las ventas totales del año se desplomen un 50% respecto a las de 2019. Este mes de mayo, cuando los primeros locales han comenzado a subir la persiana, se prevé que se facture un 70% menos. En las ventas por internet sí se podrán incluir promociones en los precios, pero Zamácola destaca que éstas suponen solo entre un 10% y un 12% del total de la facturación.