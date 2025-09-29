CC OO se desliga de Martinón y reivindica su «neutralidad» en la adjudicación de los bienes de Santana Cazorla El sindicato advierte de que «no se va a dejar usar» por una entidad u otra

Imagen del hotel Valle Taurito, que ha entrado en la subasta de Mar Abierto y se le ha adjudicado a Lopesan.

El sindicato CC OO remitió ayer un comunicado en el que se desliga de la posición adoptada por el grupo Martinón y en contra a la resolución judicial que adjudica los bienes de la subasta de Mar Abierto (filial de Santana Cazorla) a Lopesan. Entre ellos cuatro hoteles -tres en Taurito-, 26 locales comerciales y dos solares urbanizables en Meloneras.

CC OO afirma que se mantendrá neutral siempre que se respeten las condiciones de las personas trabajadoras y advierte de que «no se va a dejar usar» por una entidad u otra (en referencia a Martinón y Lopesan).

La pasada semana, tanto el grupo Martinón como el comité de empresa de Mar Abierto -con representación de CC OO- presentaron recurso ante el juez de lo Mercantil 1, que lleva el concurso de acreedores de Mar Abierto, para reclamar que se declarara nula la adjudicación de los bienes a Lopesan, al entender, entre otras cuestiones que no se había escuchado a los trabajadores del comité de empresa y que Lopesan no daba a las plantillas de los hoteles de Taurito -que actualmente gestiona Martinón bajo la marca Livvo- las mismas garantías de estabilidad del empleo que Martinón.

En su comunicado, CC OO recuerda que los comités de empresa son órganos colegiados «con legitimidad para expresar opiniones, posicionamientos y hacer las accione que crean convenientes para la mejora de su personal representado», en referencia al recurso presentado la semana pasada y en línea con el de Martinón. Sin embargo, CC OO de desmarca de esto como sindicato. «En este proceso ni en ninguno anterior estas siglas se han posicionado en situaciones comerciales de compra-venta», apunta.