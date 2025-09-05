Descubre las gasolineras con los precios más bajos este viernes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Disa Los Majuelos, ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Los Majuelos, 26, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Cepsa Los Andenes en San Cristóbal de La Laguna, Avenida Paso El (los Majuelos), 108 donde está disponible a 0,968€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, viernes, 5 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Cepsa Los Andenes, ubicada en Avenida Paso El (los Majuelos), 108.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,979 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

Gasolina 98 1 1,099 € Disa Los Majuelos (Avenida Los Majuelos, 26, San Cristóbal de La Laguna) 2 1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 5 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,968 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna) 2 0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 4 0,979 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna) 5 0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasoil Premium 1 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 2 0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,079 € Cepsa Los Andenes (Avenida Paso El (los Majuelos), 108, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,105 € Cepsa (Carretera Tf-1 Km. 44,2, Arico)