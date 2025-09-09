Descubre las gasolineras con los precios más bajos este martes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 9 de septiembre 2025, 07:14

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en San Miguel de Abona, Calle Mencey Adjona, S/n donde está disponible a 0,938€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Subida Al Mayorazgo, 7, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, martes, 9 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,958€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Mencey Adjona, S/n.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,958 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 4 0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)

Gasolina 98 1 1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 3 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 4 1,159 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos) 5 1,159 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)

Gasoil 1 0,938 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona) 2 0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 3 0,995 € Petroprix (Calle Anaga, 1, Los Realejos) 4 0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo) 5 0,999 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

Gasoil Premium 1 0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 2 0,999 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 3 1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,109 € Tgas Las Galletas (Crtra. Valle San Lorenzo - Las Galletas Km 11,1, Arona) 5 1,129 € Cepsa Costa Del Silencio (Carrera General Las Galletas Nº2 Km4, 2, Arona)