Descubre las gasolineras con los precios más bajos este martes en Las Palmas

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este martes en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Agüimes, Calle Los Algarrobos, 17 donde está disponible a 0,879€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 9 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,885€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Los Algarrobos, 17.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,109€ por litro en Calle Hiedra, 3, en el municipio de Agüimes.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,885 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  2. 2

    0,885 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,885 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,885 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  5. 5

    0,885 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

Gasolina 98

  1. 1

    1,109 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)

  2. 2

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  3. 3

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  4. 4

    1,155 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  5. 5

    1,155 € Cepsa (Carretera Ctra. Gral. Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

Gasoil

  1. 1

    0,879 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  2. 2

    0,879 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,879 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  4. 4

    0,879 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  5. 5

    0,879 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,099 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)

  3. 3

    1,109 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  4. 4

    1,109 € Cepsa (Carretera Ctra. Gral. Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  5. 5

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Buscador por municipios

