Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 6 de octubre de 2025

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 6 de octubre de 2025, está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)

  4. 4

    0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasolina 98

  1. 1

    1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  3. 3

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Gasoil

  1. 1

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

  5. 5

    0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  5. 5

    1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  8. 8 Una gran fiesta a lomos de las dos ruedas
  9. 9 El estreno imposible del Gran Canaria en el fortín del campeón
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Las Palmas

Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Las Palmas