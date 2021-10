La covid empuja al sector del automóvil canario a un proceso de concentración

El año y medio de covid ha sido un mazazo para el sector del autómovil de Canarias. Las ventas han caído con fuerza -se prevé cerrar este año con un descenso del 35% respecto a 2019- y ha arrastrado al negativo la rentabilidad de los concesionarios. La situación financiera de algunos grupos del sector en Canarias se ha visto muy tocada y no han tenido más remedio que vender. En el último año se han cerrado dos grandes operaciones y se anticipan más reajustes en el sector, que avanza hacia una concentración. La falta de semiconductores, que está frenando la producción, tampoco está ayudando.

En los últimos meses el grupo Peugeot ha sido adquirido por el grupo Cabrera Medina (concesionario de Opel en Canarias y de Ford en Lanzarote) mientras que Archiauto (concesionario de Ford en Canarias) ha adquirido el grupo Automoción Acosta.

En los próximos meses, el reajuste se producirá en las empresas de automoción de las islas que trabajan para el grupo Stellantis (un gigante que comercializa las marcas Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodgey Citröen, entre otras).

El grupo anunció hace unos meses una reestructuración de su red comercial en Europa y en el caso de Canarias afecta a cuatro empresas, dos de la provincia de Las Palmas y dos de Santa Cruz de Tenerife, que tienen numeosos puntos de venta.

Según indican fuentes cercanas, Stellantis está a la espera de definir su futuro modelo y determinar con qué puntos de venta contará. El objetivo es reducir costes para lograr mayor rentabilidad y eficiencia. Aún no se sabe qué impacto tendrá esta reestructuración en Canarias pero todo apunta a que habrá cierres, según fuentes cercanas.

El nuevo presidente de la Federación Canaria de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias (Fredica), Jesús Orozco, asegura que el recorte de las ventas únidos a los bajos márgenes que caracterizan al sector es la razón de este proceso de concentración que se ha iniciado y que ha reducido a poco más de diez el grupo de operadores.

«Hay un proceso de concentración en el sector que es normal porque no se puede mantener un concesionario con menos de 1.000 coches y que sea rentable», apunta Orozco.

En su opinión, la situación obliga a los operadores a unirse para reducir costes y mantener los márgenes. «Estamos en un proceso de transformación profundo, no solo tecnológico sino también en la distribución y esto lleva a una concentración. Los márgenes son muy bajos y si no vendes mucho no puedes mantener una rentabilidad adecuada», explica Orozco.

Según añade, cuando hay procesos de concentración la empresa resultante aumenta el volumen gracias a una reducción de los gastos comunes. «Hay determinados gastos generales como administrativos , financieros, autorias... que son los mismos seas una empresa pequeña que factura 10 millones de euros que otra grande con 100 millones de facturacion. Los gastos generales se diluyen y aumenta la facturación», señala Orozco. Según señala, en Canarias estos proceso de concentración, que se dan también en el sector del motor a nivel nacional e internacional, son más acusados porque los gastos operativos en el archipiélago son «muy superiores» a la península por la fragmentación del territorio y el gasto del transporte.

Ante la situación que atraviesa el sector del automóvil desde Fredica se ha planteado al Gobierno de Canariasun plan de renovación, con ayudas de carácter plurianual y con neutralidad tecnológica que primaría la compra de vehículos automóviles y motocicletas limpias a cambio de la baja definitiva de un vehículo de más de 10 años. Entrarían en las ayudas las compras de vehículos térmicos, pero limitándolas a coches con emisiones de CO2 muy bajas.

Las ayudas oscilarían entre los 400 y 600 euros para las motocicletas y entre los 1.400 y los 1.600 euros para los vehículos de tipo turismo.