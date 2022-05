El conflicto en Correos se recrudece: miles de paquetes se acumulan en los centros de Canarias

El caos en Correos y que está provocando el retraso en la entrega de miles de paquetes continúa cinco meses después de que en plenas Navidades estallara el problema. Sin embargo, si en diciembre el atasco se localizaba en el depósito de Correos en Madrid el bloqueo actual está en Canarias.

Como indican fuentes próximas, Madrid «se ha quitado de encima el problema» y está remitiendo los paquetes a las islas, para que el control que exige Aduanas sobre la mercancía que llega de terceros países se realice en el propio archipiélago.

En las islas los paquetes se acumulan sin que el personal pueda hacer frente al aluvión de trabajo, ya que tienen que revisarlos de forma manual al carecer de sistemas informáticos adecuados. O bien le pasan un escáner o se abren los paquetes a mano, algo para lo que tienen autorización los inspectores postales.

Se estima que actualmente hay 3.000 paquetes parados en los centros de Canarias. El problema es mayor en la provincia de Las Palmas (con 2.500 paquetes parados que en los de Santa Cruz de Tenerife (se estima que son 500). Aún hay mercancía de diciembre en los centros de depósitos sin entregar.

Algunas jaulas de los centros de Correos de las islas, donde se pueden acumular hasta 200 paquetes, lucen carteles escritos a mano con las palabras 'más viejos' (como muestran las imágenes sacadas este lunes), en referencia a la mercancía que lleva más tiempo esperando para ser entregada.

«No podemos con todo esto. No tenemos capacidad. El problema es de Correos que no ha actualidad el sistema de forma adecuada para revisar los paquetes de forma rápida y ágil», indica el trabajador de un centro de tratamiento de Gran Canaria que prefiere no identificarse.

Según explica, hay ocasiones en las que entre tanto paquete que entra en Canarias, Correos avisa de que algunos cuentan con autorización. Sin embargo, a la hora de verificarlo «da error» porque, aunque ha pasado el control, faltan de realizar todos los trámites de importación, como el Dua, según apunta.

En las redes sociales, los usuarios siguen quejándose de los retrasos o bien celebran cuando llega un paquete tras meses de espera.

Un miembro del grupo de Facebook Autodespacho Canarias: Simplificar el trámite de aduanas e importación, y que se ha convertido en el faro de todos los usuarios del comercio electrónico en las islas ante las dificultades constantes, apuntaba este lunes (16 de mayo) que había recibido un paquete que había adquirido el 4 de noviembre de 2021.

«Nada más que seis meses... Mejor reír... Qué desastre!!! Era para reyes», indicaba este usuario canario.

Las quejas y reclamaciones ante Correos siguen aumentando y el servicio no deja de empeorar. Los propios trabajadores aseguran sentirse desbordados ante la «barbaridad» de demandas que entran cada día.

Las organizaciones sindicales llevan meses advirtiendo de que la devaluación que está sufriendo Correos forma parte de una estrategia el partido que está en el Gobierno para desmantelar este servicio público y privatizarlo.

«De otra forma no se explica que no estén tomando medidas para mejorar el servicio ni para cambiar la opinión generalizada que empieza a tener la sociedad canaria de que Correos es un desastre», indica el secretario de CC OO en Correos, Ángel Cabanillas.

Como apunta en los últimos mese han cerrado varias oficinas de atención al público en el archipiélago. Solo en Gran Canaria han desaparecido la de Mesa y López (El Corte Inglés), el Sebadal, Monte Lentiscal, el aeropuerto y la número 5 que estaba en Miller Bajo. A corto y medio plazo se esperan nuevos cierres.

«Las plantillas están diezmadas y con sobrecarga de trabajo. Así es imposible dar un buen servicio, que es lo que buscan los directivos de Correos», concluye.