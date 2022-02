El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, una garantía para toda la sociedad

Viernes, 11 febrero 2022, 01:00

El Colegio Profesional defiende la participación de los Graduados Sociales en todos aquellos foros en los que su presencia aporte rigor y profesionalidad. Además, ofrece la mejor y más completa formación a sus colegiados, lo que garantiza una atención, asesoramiento y gestión a los clientes de primer orden. Asimismo, la figura del Colegio protege a la ciudadanía para evitar que el intrusismo profesional no cause ningún perjuicio y las personas que contratan los servicios de nuestros colegiados. La Colegiación no sólo beneficia al Graduado Social por los servicios que ofrece, sino que es una garantía para la ciudadanía, empresas y autónomos que los contratan.

Por otro lado, la formación permanente legitima al Graduado Social a ofrecer el asesoramiento y servicio más actualizado posible, máxime en tiempos de continuos cambios normativos y legislativos en materia laboral.

¿Quiénes somos?

El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una vez finalizada su carrera universitaria, se incorpora obligatoriamente, si pretende ejercer como Graduado Social, al Colegio profesional donde se encuentre ubicado su despacho profesional.

El Graduado Social es un asesor jurídico y económico en materia socio-laboral y empresarial. Experto en relaciones laborales, economía laboral y de la empresa, recursos humanos y en organización del trabajo y de la empresa, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Perito en la rama social del derecho.

Esta es una de las tres profesiones jurídicas existentes en España, junto con la de abogado y procurador, legitimadas para la intervención en procesos judiciales, en el área del derecho laboral y de la Seguridad Social.

Los Graduados Sociales asisten en representación ante los tribunales y juzgados del orden social en todos aquellos asuntos que les sean encomendados por empresas, trabajadores, pensionistas, sindicatos, corporaciones, etc.; gestionan las contrataciones, nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social que deben realizar las empresas. Además, tramitan y asesoran en extranjería y en todos los expedientes de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares y todas aquellas otras que se realizan ante la Seguridad Social, y gestionan y dirigen los departamentos de recursos humanos en las empresas y administraciones públicas.

Por todo, el Graduado Social, es hoy en nuestra sociedad un valedor importante de toda las actuaciones que se realizan en el mundo del trabajo y la Seguridad Social,

Vía administrativa: Representación y dirección técnica de procedimiento ante la Inspección de Trabajo, Servicio de Conciliación previa a la vía judicial, INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, INSERSO, ...

Vía judicial: Representante ante los Juzgados de lo Social en todo tipo de procedimientos laborales, de Seguridad Social como despidos, prestaciones contributivas y no contributivas, INSS, reclamación de salarios, sanciones ...

Servicios a trabajadores: Asesoramiento en convenios colectivos, contrato laboral, desempleo, altas y bajas de trabajadores, conflictos colectivos, accidentes de trabajo ...

Servicios a empresarios: Formalización de seguros sociales, confección de recibos de salarios, asesoramientos en convenios colectivos, contratación laboral, auditoría laboral, selección de personal , gestión de recursos humanos ...

Beneficios de la Colegiación:

Jornadas y Seminarios: El Colegio cuenta con una escuela de Práctica Profesional y realiza una extensa programación formativa: Organiza cursos, Jornadas y Seminarios en materia Social, Jurídica, Fiscal y Contable.

Servicios Informáticos: El Colegio dispone de una página Web (www.grasolpa.net) que informa de las actividades que el Colegio programa y mantiene al colegiado puntualmente informado sobre todos aquellos aspectos relacionados con la profesión: documentación en materia laboral y fiscal, sentencias judiciales y boletines oficiales. También pone a disposición de los Colegiados accesos a bases de datos jurídicas y formularios con toda la actualidad Social, Fiscal y de convenios colectivos online.

Convenios de colaboración: El Colegio ofrece a todos sus colegiados ventajas acordadas con nuestros colaboradores mediante la firma de convenios de colaboración. Entre estos convenios se encuentran ofertas en formación y empleo, protección de datos, entidades bancarias, seguros generales, editoriales, seguros de responsabilidad civil profesional, etc.

Publicaciones: El Colegio edita varias publicaciones durante el año: la revista digital LABORUM con contenido diverso relacionado con la profesión, y la revista RESEÑA de Jurisprudencia Social con análisis y comentarios de jurisprudencia y legislación.

Bolsa de Empleo: El Colegio dispone de un servicio de Bolsa de Empleo que informa de las ofertas que se van produciendo a quienes están buscando empleo o a quienes desean realizar otras alternativas.

Si necesitas asesoramiento especializado en materia laboral o de seguridad social y fiscal/contable confía en un GRADUADO SOCIAL y exige su colegiación, EVITA EL INTRUSISMO PROFESIONAL