Trump cumple su amenaza y aplicará aranceles del 104% a China desde el miércoles

La Casa Blanca ha cumplido su amenaza y aplicará aranceles del 104% a China a partir de este miércoles. Así lo ha anunciado a última ... hora de este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha redoblado sus acusaciones contra el gigante asiático por fomentar el déficit comercial de Estados Unidos. Con esta decisión, las dos grandes potencias mundiales confirman que van al choque y auguran un incierto escenario económico.

La tensión se ha mantenido durante toda la jornada de este martes desde que Donald Trump amenazase el lunes a Pekín con aprobar aranceles adicionales del 50% a los ya aprobados si China no daba marcha atrás a las contramedidas que había aprobado. No lo ha hecho. Lejos de recular, desde el primer momento, el gigante asiático confirmó que no cederá ante el «chantaje» de Estados Unidos.

«Si Estados Unidos insiste en su plan para imponer aranceles adicionales del 50% a nuestros productos, lucharemos hasta el final». Así lo ha expresado en un comunicado el Ejecutivo chino este martes, un mensaje que deja entrever que Pekín no va a dar su brazo a torcer en una guerra arancelaria cuyo potencial alcance se desconoce y que, de momento, ya ha desatado el pánico en las Bolsas mundiales.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha afirmado que su país «tomará contramedidas resueltas para salvaguardar sus propios derechos e intereses». Asimismo, ha remarcado que se «opone firmemente» a los aranceles adicionales del 50% que pretende imponer la Administración Trump a partir del 9 de abril, que harían que el gravamen de los productos chinos importados en Estados Unidos se elevara al 104%.

Sin embargo, y a tenor del comunicado lanzado por el Ministerio de Comercio del país asiático, la guerra comercial está lejos de finalizar. «China jamás aceptará esta posición. La amenaza estadounidense de aumentar los aranceles a China es un error tras otro, lo que expone una vez más la naturaleza chantajista de Estados Unidos», ha subrayado. En su defensa, el portavoz ha indicado que las contramedidas adoptadas por China obedecen al propósito de «salvaguardar u soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, así como mantener el orden comercial internacional, lo cual es completamente legítimo».

Según el Gobierno de China, la guerra comercial «no beneficia a nadie», y han subrayado que la presión y las amenazas no son la forma correcta de tratar con el país asiático, por lo que insta a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus prácticas erróneas, cancelar todas las medidas arancelarias unilaterales contra China, detener la supresión económica y comercial de China y resolver adecuadamente las diferencias con Pekín a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, acaba de confirmar que «más de 70 países» ya han solicitado una reunión con la Administración estadounidense y que «los teléfonos no paran de sonar». Y este mismo martes, Trump ha publicado un mensaje asegurando que «China también quiere llegar a un acuerdo, pero no sabe cómo iniciarlo». Además, ha agregado que «esperamos su llamada».

Von der Leyen contacta con China para coordinar una respuesta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha contactado este mismo martes con el primer ministro de China, Li Qiang, para negociar una solución coordinada ante los problemas generados por los aranceles estadounidenses, con el fin de «evitar una escalada mayor».

En una llamada telefónica entre ambos, Von der Leyen ha subrayado «la responsabilidad de Europa y China, como dos de los mayores mercados del mundo, de apoyar un sistema comercial fuerte y reformado, libre, justo y basado en la igualdad de condiciones», según ha indicado la Comisión Europea en un comunicado. Ambos líderes han debatido acerca de la posibilidad de crear un mecanismo para detectar posibles desviaciones comerciales causadas por los aranceles, ya que la Unión Europea teme que China desvíe a Europa exportaciones baratas procedentes de Estados Unidos.

Entre otros temas, también han recordado la urgencia de encontrar soluciones estructurales para reequilibrar la relación comercial bilateral y garantizar un mejor acceso de las empresas, los productos y los servicios europeos al mercado chino. El país asiático es el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea, ya que según la Comisión, el comercio bilateral representa anualmente alrededor de 730.000 millones de euros.