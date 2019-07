Cáritas pide al Gobierno canario una renta mínima

El director de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Rognoni, reclama en una entrevista a Efe al Ejecutivo una mayor concreción sobre las medidas que pondrá en marcha para luchar contra la pobreza en Canarias, donde el 29 % de la población se encuentra en exclusión social, recuerda.

Rognoni demanda al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE); y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), con quien todavía no se ha reunido, que se sienten a dialogar con los agentes sociales para diseñar de forma conjunta una estrategia para combatir la pobreza.

Asimismo, el director de Cáritas solicita al Ejecutivo canario que apoye a las empresas para que contraten a personas que tienen dificultad para acceder al mercado de trabajo, que, a su juicio, es necesario que se dignifique.

Sobre la renta mínima a la que podrían acceder las personas que se encuentren en situación de exclusión social, tal y como establece el Estatuto de Autonomía, Rognoni dice que se trata de una buena medida que Cáritas ha demandado a todos los partidos políticos.

En su opinión, la renta mínima "no es la solución" a la pobreza, aunque es una ayuda importante para el 40 % de los desempleados de Canarias que no tienen derecho a ningún tipo de prestación.

"La pobreza no se soluciona de un día para otro, es un problema muy complejo que tiene que suponer un cambio de modelo social", apunta Juan Rognoni, quien, no obstante, se alegra de que el nuevo Gobierno tenga el interés de centrar sus políticas en la exclusión social.

En su opinión, no se trata solo de poner dinero sobre la mesa para solucionar la pobreza, sino que es preciso también un cambio de actitud de las personas, que en ocasiones se insensibilizan y normalizan la pobreza.

Sin embargo, continúa, en Canarias, la comunidad española con un mayor porcentaje de personas en exclusión social, el perfil de la pobreza tiene rostro femenino de media edad y también afecta a trabajadores que no pueden llegar a final de mes debido a que tienen un empleo precario.

El director de Cáritas advierte de que la pobreza se está "cronificando", pues desde el año 2016 se mantiene en el mismo nivel, a pesar de haber finalizado "supuestamente" la crisis económica.

Además, lamenta que la brecha que separa a los pobres de los ricos cada vez es mayor, lo que provoca que esté disminuyendo la clase media en Canarias, al igual que sucede en el resto de Europa.

Aunque el anterior Gobierno tuvo sensibilidad con la pobreza, a pesar de que señala que fueron necesarios más recursos para acabar con ella, Rognoni admite que está esperanzado con que el nuevo Gobierno haya puesto como prioridad luchar contra la exclusión social en las islas.

El siguiente paso que debe dar el Gobierno, agrega, es pasar de las buenas palabras a los hechos para "intentar solucionar la pobreza en Canarias, tarea que no es fácil".