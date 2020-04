Canarias ahorrará 150 millones a las empresas y a los autónomos

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias anunció ayer la aprobación un paquete de medidas por 150 millones de euros para aliviar las obligaciones fiscales de empresas y autónomos. El objetivo final es que puedan hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, según informó el Ejecutivo regional en un comunicado en el que agrega que entre las iniciativas están el aplazamiento o reducción de determinadas deudas tributarias.

De este modo, el consejero del área y vicepresidente, Román Rodríguez, señala que se inyectarán estos 150 millones de euros en liquidez para la economía, cantidad que se añade a los 600 millones resultantes de la aplicación de la batería de medidas aprobada el pasado 20 de marzo.

Por su parte, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este miércoles la orden que complementa las adoptadas el 20 de marzo, entre las que se encontraba el aplazamiento hasta el 1 de junio del plazo de presentación de autoliquidaciones del IGIC del primer trimestre del año para pymes y autónomos. Ahora y para el sistema de módulos del régimen simplificado del IGIC, en la orden se establece el procedimiento para reducir la cuota trimestral -correspondiente a los dos primeros trimestres de este mismo año- como consecuencia de la suspensión de determinadas actividades económicas. En este caso, se deducirá de dicha cuota el importe de los días que la empresa ha cesado su actividad. Del mismo modo, se amplía en 30 días hábiles el plazo de abono, en la modalidad de pago diferido, de las deudas derivadas de importaciones en Canarias, una medida que afecta no solo al IGIC sino también al AIEM y al Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La orden de la Consejería de Hacienda también amplía hasta el próximo 1 de junio de 2020 el plazo el plazo de presentación de la autoliquidación del primer trimestre de la Tasa sobre el Juego, correspondientes a máquinas o aparatos automáticos.

Finalmente, con respecto al IGIC, se amplía hasta el 27 de mayo de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación trimestral del IGIC para el caso de pagos a través de domiciliación bancaria, con lo que se pone en igualdad de condiciones a este tipo contribuyentes en relación a los que utilizan la vía presencial o telemática.

Además, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, aseguró ayer que Canarias recibirá del Estado más de 156 millones en fondos de empleo, flexibilidad y modernización para 2020

Elena Máñez, que asistió junto a la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, por viodeoconferencia a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se acordó la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos de empleo, flexibilidad y modernización para 2020 por un importe de 1.048 millones de euros.

La consejera, según una nota de su departamento, expresó durante su intervención su apoyo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto social y económico de la emergencia sanitaria por el Covid-19 «que permiten generar «un colchón social para no dejar a nadie atrás».

Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, se refirió ayer a la petición de los empresarios de que se eliminen impuestos como el IRPF, IVA o Sociedades. Calviño dijo que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «no desaparecen».

«Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) Estamos haciendo todo lo posible con moratorias, sin intereses, con todo tipo de facilidades a las empresas que lo están pasando mal, pero no podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público», insistió.