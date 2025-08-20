Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Canarias AL LÍMITE: La sobredimensión Turística y su Costo Silenciado

Borja Suárez

Secretario general de la Federación de Servicios de CC OO-Canarias

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:52

La imagen de Canarias como un paraíso turístico es una construcción deliberada, sostenida durante décadas por políticas públicas orientadas al crecimiento económico a corto plazo ... y por intereses empresariales que han hecho del «sol y playa» su mina de oro, sobrecargando las estructuras públicas y un territorio que es finito. Sin embargo, bajo esta fachada de prosperidad se esconde una realidad insostenible: la sobredimensión turística en las islas está llevando al límite no solo a su territorio, sino también a su población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

