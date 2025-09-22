Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

La nueva oferta se sitúa por encima de la cotización de la catalana, que cae un 4% en el mercado frente al 1% que cede la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:08

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

