Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
Carlos Torres, presidente del BBVA. E. C.

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

El banco vasco ofrece pagar todo en acciones y suaviza asi el impacto fiscal a los accionistas de la entidad catalana

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:18

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  3. 3 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  8. 8

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  9. 9 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  10. 10 El universo gay de Maspalomas deslumbra en el Festival de Cine de San Sebastián

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell