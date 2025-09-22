Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

Banco Sabadell se persona en la demanda de Carlos Torres contra el Ejecutivo

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:43

La batalla judicial entre BBVA y el Gobierno por la irrupción del Ejecutivo en la opa sobre Banco Sabadell retoma protagonismo el mismo día ... en el que la entidad vasca ha decidido mejorar en un 10% su oferta sobre la catalana. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio de Economía ya ha remitido al Tribunal Supremo toda la información requerida, después de haber admitido a trámite el recurso del banco presidido por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  2. 2 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  3. 3 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  4. 4 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  5. 5 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  6. 6 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Los higos pueden cambiar tu vida
  9. 9 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  10. 10 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA