Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este martes vence el plazo para que el consejo de administración vuelva a pronunciarse sobre la OPA, atendiendo al precio mejorado. Y a la postura de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell -que cree que la mejora planteada por BBVA es «absolutamente insuficiente»- se unió este domingo la Asociación Núcleo Estable de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (NEM) -qeu agrupa a pequeños accionistas de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, que también recomienda no acudir al canje propuesto por no considerarla suficientemente «atractiva».

«Las perspectivas de evolución de Sabadell son buenas. No nos arriesgaríamos a meternos en una operación así», defendió el presidente de NEM, Víctor Baeta, en declaraciones a Europa Press. ha defendido el representante de esta agrupación de minoritarios, que agrupa a pequeños accionistas de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Aparte de la cuestión monetaria, a NEM también le preocupa la cercanía de los centros de decisión. La agrupación ha destacado que Sabadell «ha respetado» la estructura de la antigua CAM. «Si pasamos a BBVA, la estructura se aleja más. Sería un banco menos territorializado en nuestras regiones», argumentó Baeta. Asimismo, también ha reclamado a Torres que plantee qué haría con los antiguas cuotas participativas de la CAM, que aunque dejaron de cotizar «están ahí y su valor no se ha reducido a cero».