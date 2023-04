La inmensa mayoría de autónomos mantiene la misma base de cotización pese al nuevo sistema

El nuevo sistema de cotización para los autónomos basado en sus ingresos reales aún no está dando sus frutos pese a que entró en vigor hace ya más de tres meses. Así, la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia mantiene la misma base de cotización y solo 350.000 ha cumplido con la nueva norma y ha comunicado a la Seguridad Social su previsión de ingresos para así adecuar su cuota a los rendimientos netos; es decir, apenas el 12,5% del colectivo. Así se desprende del último barómetro publicado este lunes por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

El 60,3% de los autónomos afirma que no ha comunicado su previsión de ingresos y uno de cada cinco autónomos, el 22,5%, aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.

Y eso que de ese 12,5% que afirma haber comunicado sus ingresos, algo más de la mitad, el 53,1%, asegura que su cuota a pagar ha disminuido, frente a uno de cada tres autónomos, el 33,6%, que afirma que el importe ha aumentado.

Este colectivo de trabajadores es reacio a cambiar su base de cotización pese a que muchos saldrían ganando y prefieren esperar a regularizar su situación el año que viene, cuando ya tengan los datos reales de sus ganancias. «Aventurarse en febrero o marzo a decir los ingresos que tienen que tener…», advierte el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El también vicepresidente de CEOE alertó además de que, «aunque hay más actividad que en 2023, los autónomos ganan igual o menos que en 2022» a consecuencia de que los gastos se han disparado. Así, prácticamente el 80% de los emprendedores declara que se ha mantenido igual que el año pasado o incluso ha reducido su facturación.

Lo que sí hay ya mayoría total es en el porcentaje de autónomos que han subido los precios para poder hacer frente a la escalada de la inflación y el incremento de los costes. Dos de cada tres, el 68,1%, ha tenido que elevar precios dada la insostenibilidad de la situación, según destaca la encuesta.