Arranca el mandato de Padrón en la Cámara de Gran Canaria

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Gran Canaria, Luis Padrón, presenta este lunes al nuevo comité ejecutivo de la entidad.

Junto a Padrón están Juan Acosta y Salud Gil como vicepresidentes primero y segundo.

Son vocales José Julio Artiles, José Cristobal García, Carlos Gimeno, Olivia Llorca, Agustín Manrique de Lara, José Mayor, Manuel Sánchez Eugenio Sánchez, Víctor Sánchez y Manuel Santana.

Al acto asistieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez; el consejero de Sanidad, Blas Trujillo; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, entre otras autoridades.

Juan Carlos Alonso

Después de hacer una radiografía de la situación económica mundial, el presidente de la Cámara destacó en su discurso que Canarias precisa de una buena y eficaz gestión de los fondos europeos, afirmando que «es una oportunidad que no podemos desaprovechar, estos fondos deben ir destinados a proyectos estratégicos, con visión de futuro. No podemos perder un euro por falta de proyectos o de gestión». En este sentido, indicó: «Los fondos Next Generation son tan importantes que requieren de la alianza entre el sector público y el privado, para cumplir con las reformas estructurales comprometidas con la Comisión Europea».

En esta línea, según informa la entidad en un comunicado, el nuevo presidente de la Cámara reiteró que existe la necesidad de revisar y actualizar dos instrumentos económicos necesarios para la economía canaria, como son despejar la incertidumbre de la Zona Especial Canaria, ZEC, y la actualización del Registro Canario de Buques, que lleva muchos años sin actualizarse, lo que nos está llevando a la pérdida de competitividad.

Asimismo, Padrón señaló que las empresas son la clave para superar la crisis, y «deben ejercer su papel de líderes sociales para vencer las adversidades, defender el empleo y seguir creando prosperidad», y aunque toca el liderazgo de lo público reiteró: «no debemos olvidar que no hay buen sector público, sin un sector privado próspero».

El presidente expuso las cinco grandes líneas de actuación que va a seguir en su mandato: la gestión y en su caso participación de los fondos europeos, estratégicos y con visión de futuro; consolidar el liderazgo privado en el turismo y el comercio, promoviendo iniciativas y propuestas; la digitalización de las empresas, en especial las pymes; el refuerzo de las relaciones exteriores; y la atención a las actualizaciones de los instrumentos económicos y fiscales de REF, especialmente la ZEC y el Registro de Buques.

Durante el acto, al que asistió un importante número de representantes de empresas de la Isla, el presidente puso en valor la «generosidad y el buen hacer» del Pleno saliente, y agradeció también al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria por confiar en la Cámara de Comercio para la gestión de diversos programas de ayudas a las empresas. «Creo que la utilidad pública de estas instituciones no ofrece la más mínima duda de su necesidad de supervivencia», afirmó.

Con respecto al nuevo plenario, el presidente de la Cámara afirmó sentirse orgulloso de poder contar con «el mejor Pleno que uno pueda imaginar, compuesto por experiencia y sabia nueva».