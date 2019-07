A la caza y captura del fraude en el alquiler vacacional en Canarias

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), ha habilitado un canal en su sede electrónica para que la ciudadanía pueda presentar denuncias tributarias, tanto de manera anónima como a través de certificado electrónico. Y entre las denuncias posibles, la hacienda canaria ha incluido un apartado específico en el que anima a señalar presuntas irregularidades tributarias relacionadas con la vivienda vacacional.

El canal digital también permite presentar denuncias para las irregularidades en las facturas y tickets no declarados, posibles fraudes a través de software de ocultación de ventas, o en el comercio electrónico y fraude web. En todos los casos, la reclamación debe incluir los datos de la persona denunciada y la descripción de la denuncia.

Para ello, el aplicativo informático solicita expresamente al denunciante identificar suficientemente los hechos y personas objeto de la denuncia y describir los mismos con exhaustividad, «aportando, en su caso, todos los documentos con trascendencia tributaria que resulten relevantes».

Los usuarios deben presentar la denuncia en la dirección https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/sede/tramites/tramite.jsp?categoria=denuncias, alojada en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Una vez recibida la denuncia, la ATC dará traslado de la misma al órgano competente, que realizará el análisis y, en su caso, investigación, de los datos y hechos contenidos en la denuncia, y procederá al inicio de las actuaciones necesarias si existen indicios de posible fraude fiscal.

La web de la hacienda canaria recuerda que «el alquiler vacacional o de temporada de inmuebles situados en Canarias constituye en todo caso renta sujeta y no exenta al IGIC». Y explica que pueden presentar el formulario de denuncia quienes tengan «conocimiento fundado de que un alquiler turístico no está siendo declarado correctamente, o bien el pago se produce de forma sistemática en efectivo metálico o la suscripción del mismo se ha producido a través de un sistema de internet que no permite tener constancia de quién ha recibido el pago».

El aviso que acompaña al formulario concreta que «se debe presentar la información y documentación de que disponga el denunciante», y que es «obligatorio detallar los datos del inmueble» bajo sospecha.