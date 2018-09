«Yo no inventé la fiesta ni que el deportista salga»

— ¿En verano, durante la pretemporada, pensaba que hoy 28 de septiembre seguiría en Las Palmas?

— Mi pensamiento era que no. Tampoco mis ganas. Durante la pretemporada tenía la idea de salir, impulsado también por mi familia y mi novia. Sobre todo por ella, que es la que ha estado ahí día a día y la que más ha sufrido toda esta situación. Así que un poco por ella y por todo lo que había pasado el año pasado mi idea en pretemporada era que no iba a estar, o al menos que iba a hacer todo lo posible, dentro de la profesionalidad, para no seguir aquí.

— ¿Qué le impulsaba a querer salir?

— No me guiaba por impulsos, no era una decisión en caliente. Fue después de bastante tiempo y de intentar superar muchas cosas hasta ver que era una situación que se había vuelto crítica. En ese momento mi forma de pensar era que lo mejor era un cambio de aires.

— Pero cambia de idea. ¿Por qué?

— Con el paso del tiempo fui viendo las cosas de otro modo. En verano pude desconectar y estar con la gente que me aprecia y quiere. Al fin disfruté algo, porque durante la temporada pasada no pude disfrutar de nada. Cuando uno está mal en lo futbolístico, le afecta mucho en lo personal. Necesitaba que la mente desconectara del fútbol y gracias a eso pude cambiar mi forma de ver lo que tanto mal me había hecho. Ahí empezó la transformación de decir ya no estoy tan mal como para no quedarme. Pero lo que de verdad hizo que continuase fue el valor que me dio la UD, y más después de que a tantos compañeros se les diera la baja o se les buscase salida. Conmigo, a pesar de que el club sabía que quería irme, se aferro a mí para que siguiera. Eso me dio mucha fuerza. Entre el presidente, Toni Otero y el míster me fueron convenciendo para que confiase en el proyecto.

— Los que le conocen hablan de un Tana que ha cambiado. ¿Siente esa percepción? ¿Cree que la gente espera más de usted?

— Cuando empecé a jugar con Setién, cualquier cosa que hiciera era positiva. Muy pocas personas sabían de lo que era capaz, lo que podía dar en el campo. Cualquier control, regate o disparo asombraba a la gente. Ahora es más complicado porque el aficionado espera de ti lo mejor que ha visto, y es muy difícil hacer lo mejor en cada partido. Pero siempre me he sentido responsable con los años. Desde la llegada de Setién y la titularidad que tuve con él. A partir de ahí uno se siente responsable de todo lo que pasa en el equipo. Cuando se fue Jonathan Viera dije que era una responsabilidad coger su relevo, pero que lo aceptaba con naturalidad a pesar de que yo no soy él, ni nunca lo voy a ser. Pero me veía con esa responsabilidad dentro del campo a la hora de tener más peso para llevar el juego del equipo.

— ¿Siente que ha alcanzado su madurez futbolística?

— No lo sé. Es verdad que he cambiado muchas cosas en mi vida. He cambiado ideas y objetivos que antes posiblemente fueran más inmaduros. Ahora pueden ser más maduros. Cuando me retire echaré la vista atrás y podré valorar cuando fueron mis mejores años, pero ahora disfruto del día a día. El futuro ya se verá.

— Con el fútbol de posesión, toque y elaboración de Setién se vio al mejor Tana. Con Jiménez se juega a otra cosa, con un estilo más físico y directo. ¿Aquí también podrá mostrar su mejor versión?

— Yo creo que se puede ver también al mejor Tana aquí. Lo único que necesito es la confianza del míster, que la tengo, y los minutos. A partir de ahí estoy seguro de que se verá a un mejor Tana. Está claro que son dos filosofías muy distintas y a lo mejor me viene mejor un estilo más de toque y posesión. Pero si tengo que cambiar partes de mi juego o dar pases más directos, también lo puedo hacer.

— Con el vínculo que creó con Setién, ¿se produjo o, al menos, esperaba alguna llamada del Betis?

— El Betis era un equipo que estaba interesado en mí desde antes de que Setién llegase. Cuando él se va, mis agentes no hablan con él, lo hacen directamente con el Betis. El club me quería desde hace tiempo y supongo que con la llegada de Setién, pues más todavía. Pero no espero nada de Setién. Cuando estuvo aquí me aportó y enseñó muchas cosas, pero no creo que ni él me deba nada ni yo a él. Hemos tenido contacto de amistad, alguna broma y algún pique, pero nunca sobre un posible fichaje. Si algún día se dan las circunstancias ojalá pueda estar con él otra vez, ya sea aquí o en otro equipo, porque con él me he divertido mucho jugando al fútbol. Hoy -ayer fue su cumpleaños- le felicite y le dije que estuviera tranquilo que los resultados ya llegarían, pero nada más porque si he renovado con la UD es porque quiero estar aquí.

— Renovado por cuatro años. Es una apuesta fuerte tanto del club por usted como suya por el club...

— Ha sido algo que se ha hecho porque las dos partes queríamos. Este año supuestamente no han llegado ofertas por mí, tenía barra libre en enero para firmar con quien quisiera y me hubiera sido fácil encontrar un equipo. Pero si no he querido esperar es porque Las Palmas ha hecho un esfuerzo porque esté a gusto y me quede aquí. Al final fue una cosa de dos y no hizo falta forzar la situación para que se llevase a cabo.

— Ese nuevo contrato, ¿está sujeto a una serie de condiciones disciplinarias?

— El presidente ya dijo que esas son cosas internas, así que no seré yo quien diga nada sobre el tema. Además, no hay nada raro o antinatural. Es un contrato donde se han tenido en cuenta las cosas que he tenido por fuera que por desgracia se les ha dado más bola de lo que era en realidad. Cualquiera que salga a una discoteca en cualquier lugar del mundo podrá ver a futbolistas y deportistas. No es nada nuevo. Sin embargo, me he ganado una fama, a veces por mi culpa y a veces sin tener nada que ver, pero no hay más. A partir de ahí, el club ha querido poner dentro de ese contrato alguna cláusula, pero como yo he puesto las mías y no ha pasado nada. Cuando firmé el contrato ni siquiera miré esa parte porque no me interesa. Lo que tengo claro es que yo no hago nada que no se haga. No inventé la fiesta ni que el deportista salga.

— ¿Le duelen las sospechas?

— Por parte del club las entiendo, es normal que quieran tener las espaldas cubiertas ante un caso excepcionalmente grave. Pero yo también les he puesto cláusulas a ellos y esto funciona así. En esas cláusulas ellos ponen cosas que yo entiendo como normales, sino no las hubiera aceptado.

— ¿Y los prejuicios de la afición? ¿Los entiende?

— Yo creo que hay de todo. Prefiero no entrar en eso porque al final hable bien o hable mal siempre habrá alguien que se sienta ofendido. Lo único que he querido desde que llegué al primer equipo y vestí esta camiseta es agradar a la afición, que disfruten conmigo, que vean que siento este escudo igual que ellos y que lo quiero dar todo. Si en algún momento ellos no lo han sentido así, les pido perdón.

— En ese sentido, ¿se ha sentido maltratado por la prensa?

— El que vive en este mundo sabe que esto es así, por desgracia interesa más lo malo que lo bueno y a veces hay que magnificar las cosas para vender más. Podría entrar a denunciar 20.000 acusaciones falsas y mentiras, pero no quiero vivir en un juzgado. Mentiras salen a diario, como lo de la pelea. No me he peleado en mi vida, no he ido a ningún juzgado por ese asunto. Una multa administrativa por el jaleo en la calle y nada más. No creo que sea nada del otro mundo que a las 6 de la mañana la policía vea un poco de murmullo y te multe. Yo estaba ahí, así que culpa mía, pero ya está. Interesa que salga que Tana se peleó y que tiene dos denuncias, aunque sea mentira. Y está claro que todo eso me perjudica, pero no tiene nada que ver con la verdad.

— Jiménez no ha escatimado elogios sobre usted y fue uno de los culpables a la hora de convencerle para que se quedara. Teniendo esto en cuenta, ¿esperaba más protagonismo en este inicio de campeonato?

— Llevamos seis partidos, en el primero estaba lesionado y era imposible que pudiera jugar. En Almendralejo el míster tenía claro que es un partido muy distinto a lo que yo le puedo aportar y veo lógico que si así lo cree pues que no me ponga. Aún así, ya le he comunicado que estoy preparado para jugar en cualquier campo, pero no he visto que en ningún momento deje de confiar en mi juego. Es simplemente que Jiménez tiene un juego diferente y unas ideas muy claras, y más en Segunda donde existirán muchos campos en los que él piense que otro compañero pueda aportar más que yo. En casa he estado disponible dos partidos y en los dos he sido titular. En Zaragoza planteó un sistema que no funcionó y en el que yo fui la solución. Él tiene claro lo que yo puedo aportar, cuál es mi juego y a partir de ahí decidirá lo mejor.

— En cualquier caso, está siendo un arranque de curso muy ilusionante.

— Nunca se sabe lo que puede pasar pero desde que en pretemporada el equipo se estaba construyendo, venían los fichajes y los veía entrenar, ya sabía que éramos un equipo muy fuerte. Se están cumpliendo las expectativas y hay que aprovechar la inercia que ahora tenemos para sacar los máximos puntos que podamos. Y si llega un bache, que sea lo más corto posible.

— Y ahora al Molinón, un campo muy especial ante un rival directo como el Sporting.

— Es un duelo muy bonito. Si ya se dijo que el del fin de semana pasado era como un partido de Primera, con dos equipos recién descendidos que están arriba, este es otro muy parecido. El Sporting ha tenido un pequeño bache en las últimas jornadas, pero El Molinón es de los mejores estadios de Segunda y de Primera, y va a ser un choque muy difícil con su gente animando. Nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, lo que entrenamos, lo que el míster nos pide, y solo pensar en llevarnos los tres puntos.

— Usted que ha vivido la miel en la élite siendo protagonista, querrá volver cuanto antes a Primera.

— Todos, y cuando digo todos hablo del periodismo, la afición, la isla... Todos queremos volver cuanto antes. A todo el mundo le viene mejor y disfruta más estando en Primera. Así que entre antes volvamos a subir y disfrutemos de la mejor liga del mundo, pues mejor.

— Se habla de una UD con oficio, a la que es difícil de marcar, que rentabiliza bien los goles... ¿Ese es el camino para llegar a Primera?

— Bueno, ese es el camino para algunos, pero hay equipos que han ascendido haciendo un buen fútbol y con resultados holgados. Lo que sí es verdad es que tenemos que ser un conjunto que sepa desenvolverse bien en todas las circunstancias, y lo estamos consiguiendo. Yo creo que el míster se pensaba que nos iba a costar un poco asimilar estar en una categoría nueva, pero el equipo ha respondido bien. Al final, por ejemplo, vamos a Extremadura y ganamos, aunque el partido salga gris. Si logramos los puntos todos estaremos contentos.

— A pesar de que los resultados se están dando, ¿cree que esta plantilla puede jugar mejor al fútbol?

— Seguro. Son muchas incorporaciones, muchos jugadores llegando la última semana, y todo este trabajo hay que hacerlo. El míster no ha trabajado con todos como seguramente le gustaría desde principio de pretemporada, y se ha visto. En el partido del Reus, a pesar del resultado, no tuvimos un juego muy vistoso, no tuvimos una gran posesión... Y creo que eso poco a poco se irá cambiando a lo largo de las semanas e iremos a más. Seguro.

— ¿Qué supone convivir con una leyenda como Rubén Castro?

— Nunca lo había tenido de compañero y sorprende la forma en la que se cuida, como se entrena, como juega... Seguramente esas son las claves que hacen que con 37 años siga siendo uno de los mejores delanteros de España.