Yeremay Hernández asalta la banca: 20 millones de euros Es el futbolista más valioso de toda la categoría de plata, seguido por Mika Mármol y Arribas. Lukovic es el quinto

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Está clavando los mismos números que la temporada pasada. Tiene al Deportivo de La Coruña peleando por los puestos de ascenso directo. Y otra vez está siendo una de las grandes sensaciones de la categoría de plata del fútbol español. Yeremay Hernández revienta la banca y es el futbolista más caro de la Segunda División. El portal especialista en mercado Transfermarkt le dispara ya a los 20 millones de euros. Es una joya deseada por muchos clubes de élite mundial.

El heredero del fútbol de la calle, con tres goles en lo que va de temporada 2025-26, Yeremay Hernández, a sus 22 años de edad, es una de las piezas más codiciadas del mercado. Ya el Dépor rechazó el pasado verano ofertas millonarias que incluso sobrepasaban esos 20 kilos en los que se sitúa su caché actual. Lo ha jugado absolutamente todo y solo ha sido sustituido en un encuentro. De resto, disputó los noventa minutos en las 10 jornadas. Incluso se le ha visto lucir el brazalete de capitán con el conjunto blanquiazul.

Renovado hasta con un contrato poderoso en salario y con vínculo hasta 2030 —prorrogable otros tres años más—, Yeremay Hernández es el emblema y, cómo no, la estrella de un Deportivo de La Coruña que sueña con el ascenso a Primera División.

Le siguen en la lista, con bastante diferencia, Mika Mármol, defensa de la UD Las Palmas que acaba contrato en junio de 2026 y al que el club amarillo está intentando renovar. El catalán está tasado ahora mismo en 10 millones de euros. Su renovación está supeditada a un hipotético ascenso, como dijo Miguel Ángel Ramírez durante el acto de la nueva línea de la Cerveza Pío Pío. Si no se sube, será imposible retener a Mika en la Unión Deportiva más allá del próximo verano.

El tercer futbolista más valioso de Segunda División es Sergio Arribas, del Almería, tasado en 8 millones de euros. Le sigue Thalys, también del Almería, valorado en 6 kilos. David Mella y Milos Lukovic comparten, con cinco millones de euros como tasación, la quinta plaza de la lista de los jugadores con mejor valor de mercado de la categoría de plata del fútbol español según el portal especializado Transfermarkt.