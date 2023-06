A vueltas con Roque Mesa

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Y en la UDhay algún que otro ejemplo que confirma el dicho. Le pasó a Paco Herrera, autor del ascenso a Primera 2015, que luego volvió en 2018 para sustituir a Manolo Jiménez y acabó siendo también cesado. Otro caso reciente y de especial atención es el de Vitolo. Se fue, triunfo, volvió, dejó mucho que desear y, por si fuera poco, en una tercera ocasión aún fue aún peor. Pero también hay casos, como el de Jonathan Viera, que rompen la estadística y cambian toda la película.

Ahora, mientras el director deportivo Luis Helguera peina el mercado en busca de fichajes que complementen un grupo fuerte y ya hecho, aparece de nuevo el nombre de un viejo conocido para todos en Gran Canaria: Roque Mesa. El teldense está libre tras acabar contrato y descender con el Valladolid a Segunda División. Es un jugador de la casa, con experiencia en la máxima categoría, galones, de rendimiento inmediato y que, obviamente, está tanteando Las Palmas.

Con las salidas de Kaptoum y Óscar Clemente, Pimienta necesita como mínimo a un futbolista polivalente que pueda actuar en todas las zonas del centro del campo. Y ahí Roque luce como nadie. A sus 34 años acabó la temporada con el conjunto pucelano siendo indiscutible y aportando mucho sobre el césped. Con el descenso acabó a lágrima suelta y también liberato, pues concluyó vínculo contractural y aparece como agente libre.

El jugador, que tiene cartel, y está incluso en el escaparate del Granada, también recién ascendido a la élite, tiene caché suficiente para continuar jugando en la máxima categoría del fútbol español. En Valladolid aseguran que el teldense estaría cerca de regresar al equipo que le colocó en el disparadero futbolístico al más alto nivel. Pero en la UD, de momento, se lo piensan.

Sin duda mejoraría y complementaría la sala de máquinas de Las Palmas, donde ahora mismo García Pimienta cuenta con Nuke Mfulu, Enzo Loiodice, Fabio González y Kirian Rodríguez. Roque es otro perfil competamente diferente, pero casaría muy bien con el fútbol y la idea de juego del entrenador catalán. Es más, si llega el teldense, tendrá que pelear por un sitio en el once titular. No se le regalará un puesto si no se lo gana en los entrenamientos. Y, aunque en el club nadie duda de su profesionalidad y competitividad, sí que hay cierta incertidumbre sobre cómo encajaría Mesa el hecho de tener a futbolistas como Enzo o Kirian por delante de él ahora mismo.

Ahora que Roque ya ha asimilado también el mazazo del Valladolid con la pérdida de la categoría en la última jornada pese a depender de sí mismos, sus agentes han empezado los contactos con los distintos clubes interesados. La Unión Deportiva, de momento, le tiene en la lista de futuribles pero tampoco es el objetivo número uno. Se tantea. Hay otras prioridades como la del puesto de central o el delantero centro, que requieren de más esfuerzos por parte de la dirección deportiva grancanaria.

190 partidos en la élite

No obstante, sus números en Primera División también le ponen como un jugador muy apetitoso para los conjuntos llamados a pelear por la permanencia. De hecho, ha jugado un total de 190 encuentros en la máxima categoría española, de los cuales 155 han sido como titular. En la campaña 2015-16 y 2016-17, fue pieza angular de la UD. Logró el ascenso ante el Zaragoza y ya en Primera también dejó destellos de calidad luciendo el amarillo.