Viera, Sandro... y ahora también Pejiño y Vitolo

Acumula la UD Las Palmas una racha que es una auténtica locura. Los amarillos no pierden en Liga regular desde el 12 de marzo (1-3 frente al Girona). Después de eso, nueve victorias y dos empates (temporada pasada) y siete triunfos y cinco tablas (esta campaña). Todo eso sin contar el tropiezo de la promoción de ascenso ante el eterno rival, el CD Tenerife. La mejoría es aplastante cada jornada que pasada desde que los isleños asaltaran Pucela, que fue el precedente a este camino triunfante. Ahora mismo, el liderato tiene un solo equipo, juega de amarillo y lo hace, además, francamente bien.

Antaño el aficionado miraba el banquillo del Gran Canaria y se echaba las manos a la cabeza cuando el partido oportuno exigía un plan B. Ahora, y tras un mercado de fichajes espectacular, ahí hay que aplaudir a Luis Helguera y Miguel Ángel Ramírez, Las Palmas tiene una señora plantilla para competir de tú a tú con cualquiera en la categoría de plata. Contra el Cartagena, última victoria cosechada, Pimienta agitó el once. Metió a Óscar Clemente, Sandro y Pejiño de inicio. Casi nada. Pero es que esperando turno estaban sentados Florin Andone, Marc Cardona , Alberto Moleiro, Benito, Vitolo o Álvaro Jiménez, entre otros. Un auténtico arsenal. Distintas cartas para revertir cualquier tipo de situación. De hecho, los cambios el pasado domingo le salieron genial al técnico. Marvin y Benito dieron frescura. Y Vitolo el pase que desatascó todo. Bendito delirio.

Sorprendió, más después de no sumar ningún minuto en el doble desplazamiento por tierras peninsulares, ver a Pejiño en el equipo titular. Fue sorpresa porque Pimienta no le estaba dando mucha bola. Pero no por Pejiño. Porque el de Barbate es un futbolista diferente. Especial. De esos por los que se paga una entrada. De esos que cambian partidos. Volvió loco a Datkovic y fue un completo vendaval frente al Cartagena. Si ya Pimienta contaba con cracks como Viera o Sandro Ramírez, ahora suma a Vitolo y al nervio de Pejiño para la causa. Vaya fichaje gana Las Palmas si le respetan las lesiones.