Viera: «Mi amor por esta camiseta no cambiará por cómo me reciba la afición»

Habrá controversia, a buen seguro, este domingo en el Estadio de Gran Canaria. Porque vuelve el hijo pródigo, Jonathan Viera, luego de marcharse bañado en la polémica, con un problema con Pimienta y un conflicto del que solo hubo una versión -la suya-. El jugador expresa amor eterno a la UD mientras ahora defiende los colores del colista Almería. Vendrá de la mano de Pepe Mel, nuevo técnico rojiblanco.

«Seguramente sentiré nostalgia. Nunca pensé jugar en mi Estadio contra mi gente y con otra camiseta, pero esto es fútbol. Me equivocaré de vestuario o se la pasaré a alguno de amarillo. Veré a gente que quiero mucho. Llegué con 14 años al club», comenzó Jonathan Viera.

«Los primeros minutos estaré con nostalgia, ya luego la pelota me llevará a meterme dentro del encuentro. Iré jugando. Cuando vea el campo lleno al salir del túnel de vestuarios me costará un poco al principio. Esto es lo que ha tocado y lo tengo que asumir», arguyó el que fuera emblema de la UD hasta hace unos meses.

«No sé cómo me recibirán, habrá mucha gente que me reciba bien y otros que no tan bien. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, mi amor por este club, la camiseta o la isla no va a cambiar por cómo me reciban. Creo que será bueno por lo que hemos hecho y vivido juntos. Mi cariño y mi amor no va a cambiar nunca por este club, afición y camiseta», indicó Jonathan.

«Con el míster bien, nos tenemos mucho aprecio los dos. A disfrutar estos diez últimos partidos con él», expuso al ser cuestionado por Pepe Mel y su reciente llegada a la UD Almería para tratar de obrar el milagro de una permanencia complicadísima.

«No pienso en cruzarme con Pimienta, no me preocupa»

«No pienso en cruzarme con Pimienta, no me preocupa. No le doy importancia, soy una persona que se centra en lo mío. Si lo veo y me quiere saludar, lo saludaré. No me quita el sueño, no estoy preocupado. No hemos vuelto a hablar, no quiero que hablemos más», dejó claro sobre Pimienta y su relación con él.

«Quien me conoce sabe que siempre digo la verdad, guste más o guste menos. Ni he querido nunca hacer de entrenador ni lo haré de futbolista. Ya lo haré si quiero en un futuro. Lo único que hice en Barranco Seco fue intentar ayudar a los futbolistas. Este que está aquí ayudó para que los que hoy suenan para ir a la selección siguieran en el club. Siempre he intentado ayudar. Me equivoco porque soy humano, pero siempre he intentado ayudar al club, aún sabiendo que me exponía yo más que nadie», continuó el futbolista de La Feria.

Noticia relacionada UD Las Palmas Benito, sobre los posibles pitos a Viera: «Lo normal sería aplaudir» Kevin Fontecha

Amor por la UD

«Estoy tranquilo. Los últimos dos años intentando ascender con Las Palmas fueron muy estresantes. La mente necesitaba un descanso. Ahora estoy feliz, disfrutando. No sé cuánto me queda de fútbol, si uno o cinco años. Quiero pasar tiempo con mi familia. Tenía que dedicarme a muchas cosas para el crecimiento de la UD y estaba encantado, porque iba a hacer todo lo que pudiera, pero era un desgaste. Si se hubiesen hablado las cosas de forma diferente... yo firmé tantos años y sabía que la cuerda se podía tensar. Todo el mundo sabía lo que yo le di al club, perdiendo dinero o pudiendo haber jugado en otros equipos, solo reprocho eso. Yo no guardo rencor a nadie, quiero que gane el equipo siempre. Es mi gente y mi casa. La vida sigue, el camino es diferente, pero la UD es mi casa», añadió el exjugador amarillo.

«No todo el mundo tiene la misma manera de actuar, no puedo actuar a nadie por no haber hecho las cosas como yo las hubiese hecho. No puedo achacar nada a nadie. Me he escrito con algunos compañeros. Les daré un abrazo a todos, estoy contento por el crecimiento de todos», lamentó Jonathan.

Benito se despide de Viera. Cober

«Lo que ha dicho el presidente es verdad. Era insalvable», dijo en relación a las recientes declaraciones del presidente. «Yo eché para atrás el homenaje que se iba a hacer. Lo mejor era salir», comentó. «Nunca podría celebrar un gol contra Las Palmas», dejó claro el futbolista.

«Al principio tuvimos momentos muy buenos con García Pimienta, al final no tan buenos. Como entrenador es muy bueno, como persona no entro a valorar», atizó al preparador de la Unión Deportiva. «Es de los mejores entrenadores que he tenido. Cuando él tuvo problemas, este que está aquí dio la cara y lo ayudó. Mi personalidad es muy grande y tal vez él pensó que era mejor seguir sin mí, pero tal vez era mejor decírmelo. Es lícito que piense lo que quiera», atizó.

«Me adapté muy rápido, hay un vestuario muy bueno y los chavales entrenan muy bien. Cuando no ganas un partido, debe haber problemas. La losa ahora que tiene el equipo es grande y nota cualquier mazazo que recibe. Es normal. Yo les digo que estén tranquilos. El míster viene con aire fresco y va a ayudar. El objetivo está muy lejos, no nos vamos a engañar, pero debemos pelear y no irnos de la competición. La gente llena el campo y hay que agradecérselo de alguna manera», subrayó Viera en rueda de prensa telemática.

Historia del club

«He dejado casi 30 millones en el club, he jugado en la selección estando en Las Palmas y he ascendido. Entiendo el morbo. Pero es mi gente, mi camiseta y mi club, me considero parte de la historia del club. Espero que no me piten, pero lo entendería», volvió a hablar de lo que puede pasar este domingo.

«Los jugadores somos números. Lo dije en su día. Cuando Viera no daba lo mismo que con 20 años, Viera sería una persona que cobraba mucho. Me sorprendió la actituid de amigos míos a los que sigo queriendo. Me gusta entrenar, la pelota y tengo en mente prepararme como entrenador en uno o tres años. Quiero disfrutar de mis últimos años», agregó el atacante del Almería.

«Benito vino a hablar conmigo y con el presidente. Pasó. Pero no todos somos de la misma madre. Sé que hubo gente que intentó ayudarme a su manera, no puedo achacar nada a mis compañeros, solo a mí, por seguir enquistando la situación, por el problema personal que tuve, que no estuve muy lúcido», afirmó.

«A Kirian lo veo bien, asumiendo galones, creo que le toca. Este momento lo tenía que asumir y lo está haciendo muy bien», halagó la posibilidad de que el tinerfeño sea convocado por Luis de la Fuente y su nivel en la UD. «Hizo lo que pudo, a su manera. No hay más. No iba a exigirle más de lo que hizo a pesar de haberle ayudado yo en su momento. Él habló a su manera y no le hicieron ni caso», aclaró en relación a si le ayudó en su delicada situación.

«Firmé año y medio y ya veremos a final de temporada. Manda la familia, si se quiere quedar, nos quedaremos. Ya mi hijo quiere que me retire para que juegue todos los fines de semana con él», concluyó Viera desde Almería.