Tras Deivid, Rubén Castro es el siguiente

El central será presentado este lunes, a las 11.00 horas

La incorporación del todavía goleador del Betis es inminente. Aunque el Málaga se ha unido a la puja por él, Las Palmas no teme por una operación que lleva cocinando a fuego lento desde hace semanas. El acuerdo es total con el jugador, quien firmará por dos temporadas con opción a otra y será uno de los mejores pagados de la plantilla. Rubén se encuentra ya en la isla y tiene muy avanzada las negociaciones con el conjunto andaluz para la rescisión de su contrato. Quique Setién no cuenta con él y eso lo facilita todo. Además las relaciones del punta con la Unión Deportiva son excelentes y, salvo sorpresa, el ex del Guizhou Hengfeng chino se convertirá en jugador amarillo entre hoy y mañana.

Rubén Castro acaba de cumplir 37 años pero no ha perdido su olfato. En el Betis es una leyenda con 148 tantos en 276 partidos, pero su dilatada trayectoria no termina, ni mucho menos, en el conjunto sevillano. El Albacete fue su primer destino tras abandonar Las Palmas con polémica hace 14 años. Sus goles le llevaron a pasar por el Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Nástic, Huesca y Rayo Vallecano antes de llegar al equipo verdiblanco, donde cosecharía la mayor parte de sus éxitos.

Y ahora regresa a sus orígenes. Con la meta de volverse a ganar a un sector de la afición que todavía le recrimina sus formas a la hora de salir de la isla, Rubén Castro formará una delantera temible junto a Rémy y Araujo. El espectáculo está servido.