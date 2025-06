La 'temible' delantera actual de la UD Las Palmas

Entre los cuatro arietes que hay en nómina tan solo suman 12 goles. Ocho de ellos los hizo Cédric en Primera RFEF, que podría ser la gran apuesta del club para la temporada 2025-26. Kaba no cuajó en el Elche, mientras que Marc y Mata no marcaron ni un tanto en Primera División el pasado curso

Ya dejó claro Miguel Ángel Ramírez, en la misma mañana en la que presentaba la campaña de abonados, que la plantilla estaba prácticamente hecha. Que solo faltaban un par de retoques. Recitó, de memoria, la lista de cuatro delanteros que tiene en nómina la UD Las Palmas. Tras las salidas de Oli McBurnie y Fábio Silva, y teniendo en cuenta que Sandro Ramírez viene jugando en el extremo desde hace ya años, para la punta de ataque, Luis García Fernández tiene a disposición a Marc Cardona, Jaime Mata, Sory Kaba y a Iván Cédric.

Dos de ellos compitieron en la máxima categoría la recién concluida temporada con la camiseta amarilla, aunque sus contadores se quedaron a cero. Kaba jugó en Segunda con el Elche, donde tampoco convenció. Iván Cédric, por su parte y pese a descender con el filial del Barça a Segunda RFEF, fue el único que respondió. Eso sí, lo hizo en una categoría inferior a la que disputará ahora el combinado grancanario. Entre los cuatro solo sumaron 12 goles en Liga. Y hay que tener en cuenta que de esos, ocho los hizo Cédric en Primera RFEF.

La 'temible' delantera con la que la UD Las Palmas intentará volver a Primera División no garantiza olfato de gol alguno. Cierto es que Jaime Mata, hace ya años —temporada 2017-18—, fue pichichi de la categoría de plata con el Valladolid con 33 dianas en Segunda y otras dos en los playoffs de ascenso, pero ha llovido desde entonces. Ahora, con 36 años —cumplirá 37 en octubre—, viene de no marcar ni un solo gol en los 30 encuentros que disputó del campeonato doméstico. Sí que mojó en Copa del Rey, anotando cuatro tantos en tres partidos. Su renovación se ejecutó de manera automática tras cumplir un mínimo de compromisos jugados, pero no se descarta que pueda acabar saliendo si le comunica al club que tiene una mejor propuesta económica. Habrá que estar pendientes de su futuro.

Marc Cardona, por su parte, no contó ni para Luis Carrión al principio del curso ni para Diego Martínez después. En el ostracismo pasó la temporada en Primera Marc, que tiene contrato hasta junio de 2026 con Las Palmas. Sumó 122 minutos en los 11 partidos que disputó. Solo estuvo sobre el césped ratos residuales, a pesar de siempre ofrecer pundonor y una versión aguerrida.

Caso diferente es el de Sory Kaba, que se marchó cedido al Elche —recién ascendido a la élite— con una opción de compra descartada ya por el club ilicitano, que no cuenta con él para su nuevo proyecto. Solo metió cuatro tantos y jugó menos de lo esperado:24 duelos. No se descarta que pueda salir. Es más, la entidad amarilla así lo desea por los altos emolumentos que cobra.

Más confianza hay en lo que pueda ofrecer Iván Cédric, que dejó buenas sensaciones durante la pretemporada pasada, y que luego jugó cedido en el Barça B, marcando ocho goles en 29 partidos. Hasta el lunes 30 de junio tiene el FC Barcelona para comprarlo en propiedad por unos 3 millones de euros. De momento, en la UD están convencidos de que puede ser muy útil en Segunda.