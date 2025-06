Mercado de fichajes en la UD Las Palmas: el Elche no quiere pagar por Sory Kaba y Pejiño regresará a la isla

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de junio 2025, 11:23 Comenta Compartir

Junio solo acaba de empezar pero llega cargado de problemas para una UD Las Palmas que espera encontrar soluciones lo antes posible. A Luis Helguera, ahora focalizado en la elección del nuevo entrenador, que no debería demorarse más allá de esta semana, se le acumulan los deberes. Ya no solo debe acometer más de diez fichajes, sino que tendrá que lidiar con descartes del pasado. Desde Alicante aseguran a este periódico que el Elche no piensa ejercer la opción de compra que tiene por Sory Kaba porque entienden que aspiran a mejores delanteros en el mercado de fichajes de verano. Tampoco cuentan con un Pejiño del que esperaban más tras su llegada en invierno.

Así pues, ambos volverán a la UD cuando concluyan su préstamo —30 de junio— para hacer la pretemporada con el entrenador elegido para luchar por el ascenso a Primera División. Aun así, la dirección deportiva amarilla todavía mantiene cierta esperanza, al igual que el propio Sory Kaba, quien no descartaría bajarse el sueldo para permanecer en Elche, donde es feliz. Asus 29 años, y todavía con contrato amarillo hasta 2027, este curso marcó solo cuatro tantos en 24 partidos, una cifra alejada en las expectativas que tenían puestas desde Alicante cuando llegó cedido.

La premisa parece clara, que Kaba salga nuevamente. Su salario de un millón de euros es inasumible en la categoría de plata para Las Palmas, que prioriza invertir ese dinero en otros jugadores. Cabe recordar que la entidad insular pagó un millón y medio de euros por el guineano.

Ampliar Pejiño, en su llegada al Elche. Elche X

Con Pejiño la situación es diferente. El de Barbate, que no contaba para García Pimienta en el curso 2023-24, acabó muy desgastado y, al ver que la tónica era idéntica un curso después a pesar de cambiar dos veces de entrenadores —Luis Carrión y Diego Martínez—, pidió salir cedido para volver a sentirse futbolista. La elección parecía acertada, pues se marchaba a un Elche que iba a pelear por un ascenso que ya ha celebrado y con un entrenador, Eder Sarabia, que le podía sacar todo el jugo, pero tampoco gozó de las oportunidades que esperaba tener. El atacante andaluz acumuló solo 417 minutos en los 12 encuentros en los que participó. El Elche no cuenta con él en Primera y no habrá negociación alguna con Las Palmas. Pejiño regresará —tiene contrato hasta 2026— y su continuidad dependerá del entrenador que dirija a la UD.

Son dos situaciones diferentes, sobre todo por las prestaciones que ha ofrecido uno y otro en la Unión Deportiva. Se sabe que Pejiño, en forma y con confianza, puede ser diferencial en la categoría de plata. En la retina quedan todavía esos dos golazos que le marcó al CDTenerife en el último derbi canario disputado en el Estadio de Gran Canaria, donde los amarillos ganaron por 3-1 a su eterno rival.

Oportunidad para Iván Gil

Otro jugador que volverá tras cesión y en el que había puestas esperanzas por su hacer en Andorra es Iván Gil. Sin oportunidades en Primera, ahora afronta su reválida. Disputó 11 partidos en el Eibar, quien disponía de una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División. No fue así y retornará a Gran Canaria, donde intentará demostrar en pretemporada todo el fútbol que lleva dentro.

Enrique Clemente y Cédric, en distinta tesitura

Situación diferente también la de Enrique Clemente, con quien no se cuenta para nada, y con Cédric, cedidos ambos en el Zaragoza y Barça B respectivamente. El club culé podría comprar a Cédric para venderle después.