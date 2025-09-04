La tarea pendiente de Marvin Park El lateral derecho de la UD, que ha sido titular en las tres primeras jornadas, no acaba los partidos. De los 84 partidos que ha jugado entre Liga y Copa del Rey, sólo ha finalizado 13 partidos, el 15% de los mismos

Óliver Viera Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:27 | Actualizado 11:38h.

Marvin Park está siendo una de las noticias positivas de la UD Las Palmas en este arranque de temporada. El mallorquín ha sido titular en las tres primeras jornadas y ha rendido a un gran nivel, pero tiene una faceta en la que mejorar: debe trabajar su resistencia física para aguantar los noventa minutos.

En el último partido liguero, contra el Málaga, Marvin destacó por encima del resto, dando mucha profundidad al equipo y siendo una amenaza constante para la defensa andaluza. El balear dispuso de una ocasión clarísima de gol, que fue abortada con un paradón soberbio de Alfonso Herrero, guardameta del conjunto malagueño. El dos de la UD completó con acierto los cuatro regates que intentó en el partido, siendo un quebradero de cabeza para sus rivales.

En el sistema de Luis García, el equipo en fase de ataque deja tres centrales como cierres y da mucha libertad a los jugadores de banda. Sergio Barcia es el central que se encarga de cubrir la espalda de Marvin cuando éste sube al ataque. El excanterano del Real Madrid, que en el club insular ha alternado las posiciones de lateral y de extremo, es el gran beneficiado de esta disposición.

Pese a los rumores de salida este verano, aunque tiene contrato hasta 2028, Marvin se ha quedado en el club amarillo y está haciendo méritos para ser un fijo en el once inicial. La lesión de Viti Rozada le abrió las puertas de la titularidad al mallorquín, circunstancia que ha asumido como una oportunidad para mostrar su mejor nivel.

Su único debe es acabar los partidos con entereza física. En las tres primeras jornadas, Marvin no ha finalizado ningún partido. Ha disputado 70' contra el Andorra, 62' en la victoria contra el Córdoba y 80' en la derrota contra el Málaga. Esta es la cuarta temporada en la UD Las Palmas del jugador de banda que, a sus 25 años, necesita mejorar en esa vertiente. De los 84 partidos que ha disputado en el club amarillo, entre Liga y Copa del Rey, sólo ha logrado terminar 13 partidos. Es decir, el 15% de los encuentros aproximadamente.

Marvin es un jugador que destaca por su velocidad y su capacidad para llegar a la línea de fondo. Este perfil de jugador es muy codiciado en el fútbol actual, ya que cada vez se ven menos jugadores que ataquen los espacios. Ale García, por ejemplo, destaca en ese aspecto. En los instantes finales de los partidos, la explosividad de Marvin puede aportar mucho al equipo.

Esta temporada, en Segunda División, el dos de la UD puede ser diferencial en la categoría. No solo por su aportación ofensiva sino también por su trabajo en su defensa, la faceta en la que menos destaca. En el debut, contra el Andorra, el equipo notó muchísimo su salida del terreno de juego a falta de veinte minutos para el final. En ese partido, el gol de Ale García llegó gracias a un robo del lateral, que leyó la jugada a la perfección y cedió el balón a Manu Fuster para que asistiera al canterano.

Marvin Park es un jugador capital en el libreto táctico de Luis García. El técnico ovetense quiere que sus laterales actúen como extremos en ataque y que jugadores del perfil de Fuster, Viera, Iván Gil y Recoba sean los que ocupen las zonas interiores. En las primeras jornadas, hemos visto a Fuster entenderse muy bien con el lateral mallorquín. Con Ale García y Marvin ocupando los costados, el club insular ha ganado profundidad.