Tana, sin viajar porque a Jémez le «da la gana»

No quiso dar explicaciones sobre su decisión

Ayer volvió a dejarlo fuera de la lista de convocados y reiteró que él nunca ha dicho que a Tana le «falte actitud». Pese a que la contradicción es obvia, el preparador amarillo insistió en que no iba a hablar más sobre el tema. Además, fue tajante: «No llevo a Tana porque no me da la gana».

«No tengo ninguna necesidad de contarlo. Luego lo vais a malinterpretar. Yo dije que iba a mi casa si alguien probaba que yo dejaba fuera a Tana por una mala actitud. Eso no lo dije. No llevo a Tana porque no me da la gana», aseveró el técnico en la sala de prensa.

Así pues, con la decisión técnica de dejar fuera de la convocatoria al 24 amarillo, quien sí entra es Nacho Gil que, seguro, no lo hará por rendimiento sobre el césped. Aún está por ver quién suplirá a Tana en el once, puesto que ante la Real Sociedad jugó de inicio. No descarten empezar con dos puntas.