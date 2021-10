Sufrimiento, infortunios y el primer botín a domicilio (0-1)

El cuento de nunca acabar que ya tenía que hacerlo, y así pasó en el Reale Arena. La Unión Deportiva Las Palmas, que tan solo había sido capaz de conseguir tres puntos de los 15 en liza en sus salidas en la presente temporada, rompió el maleficio para obtener su primer triunfo lejos de la isla y multiplicar sus credenciales para permanecer en la zona de privilegio de la clasificación.

Una combinación de quilates

La Unión Deportiva Las Palmas salió con la intención de subir líneas en la presión para intimidar a la eléctrica Real Sociedad B, pero el equipo de Xabi Alonso respondió con claridad y buscando hacer daño por las bandas, obligando a los amarillos a desistir. Dos estilos trataban de imponerse en el imperial Reale Arena y, tras un centro de Lemos a los siete minutos de juego, Clemente, la novedad en el once de Mel, tuvo la primera ocasión, pero remató alto.

La brújula Pokorny se adueñaba de la sala de máquinas y los extremos Alkain y Magunazelaia comprometían a un representativo que sumaba a Mfulu -entró Fabio- a la nutrida enfermería de piezas capitales con apenas 14 minutos disputados. Otro varapalo para un contrariado Mel, en una nueva cita a domicilio en la que no ofrecía argumentos ambiciosos y con una dubitativa segunda unidad al rescate.

Sin profundidad ni pegada transcurrían los minutos frente a una Real Sociedad B respondón. La factoría de Zubieta aguantaba el pulso a un candidato sin galones fuera de la isla. Pero apareció Jesé -cuatro goles ya- para poner su firma a una combinación de quilates entre Kirian y Benito Ramírez. 34 minutos tardó la Unión Deportiva Las Palmas en dar un golpe sobre la mesa y llevar el delirio al más de un centenar de aficionados desplazados a San Sebastián (0-1).

La hora de dominar. Giro radical al guion. El plantel donostiarra perdió fuelle y la UD quería más. Multiplicó su solidez defensiva, creció en la propuesta e imprimió velocidad en la punta de lanza en la búsqueda de ampliar la renta al descanso.

No lo hizo, pero ofreció pinceladas de la línea a seguir también más allá del Gran Canaria. Los amarillos fueron de menos a más. Criterio, intensidad y velocidad. Loiodice mandaba una fecha más, mientras que Kirian, Benito y Clemente se asociaban para generar peligro y conectar con un incisivo Jesé, quien dejó su puesto a Clau para la segunda parte.

Más dificultad sin Jesé

Tras el paso por los vestuarios, el lanzaroteño cogió el testigo de otro factor determinante que dejaba el campo lastrado por el esfuerzo, con el propósito de castigar los espacios. Y tuvo su oportunidad nada más comenzar este acto, pero no acertó a definir. La Real Sociedad B inquietaba con más asiduidad, si bien se topaba con los omnipresentes Eric Curbelo y Navas.

La Unión Deportiva Las Palmas no estaba cómoda y se jugaba todo a las galopadas de Clau Méndes. Tocaba ponerse el mono de trabajo para obtener el primer triunfo como visitante en el presente ejercicio. Pinchi suplía a Clemente para propiciar más opciones ante una escuadra txuri-urdin que no se arrugaba y perseguía las tablas en un recinto en el que no ganaba desde la primera jornada.

Las ideas y los argumentos se dilapidaban y el asedio local era cada vez mayor. El infortunio se cobraba otra víctima rumbo a la enfermería: Enzo Loiodice. El reloj se ralentizaba para una UD perdida y sin saber llevar la iniciativa. El oficio no frenaba el entusiasmo de un filial que se veía capaz de hacer daño. Un baño de sufrimiento, de más infortunios y de la necesidad de sacudirse los complejos. Y llegó el momento de festejar a domicilio. Las batallas de un calendario infernal dejan bajas, pero, por fin, la Unión Deportiva Las Palmas se estrenó lejos de la isla y asaltó la tercera plaza momentáneamente.

- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad B: Ayesa, Blasco, Arambarri (Marrón, min. 84), González de Zárate, Romero (Martín, min. 77); Olasagasti, Pokorny, Garrido (Aldasoro, min 46); Magunazelaia (Djouahra, min. 58), Xeber Alkain (Valera, min 58), Karrikaburu.

1 - UD Las Palmas: Raúl; Cardona, Navas, Curbelo de la Fe, Lemos; Ramírez (Diez, min 75), Mfulu (Fabio González, min 15), Loiodice (Vega, min. 75), Clemente (Pinchi, min. 75); Kirian y Jesé (Mendes, min 46).

Gol: 0-1, min.34: Jesé.

Árbitro: Arcediano Monestillo (Castilla- La Mancha). Amonestó a Karrikaburu y Fabio González.

Incidencias: encuentro disputado en un Reale Arena, que estrenó nuevo césped. Unos 200 seguidores canarios en las gradas.

