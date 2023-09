La UD del 16%: solo ha ganado tres de sus últimos dieciocho partidos oficiales

Tres victorias en los últimos dieciocho encuentros dirigidos a la UD. Entre la sequía de la presente temporada, con cinco encuentros enlazados sin triunfo, y la racha que se arrastraba del curso pasado, cuando el equipo terminó logrando el ascenso pese a ganar únicamente tres de los trece compromisos que cerraron el calendario regular, el porcentaje de partidos en el que se derrotó al rival se reduce al 16% del total en estre tramo reciente.

No es normal que se den estos parámetros con un entrenador que, desde su llegada en enero de 2022, acostumbró a los aficionados a todo lo contrario. Ahí está la clasificación para la promoción de ascenso en la campaña 2022-23 o, directamente, el regreso a Primera en mayor pasado como ejemplos rotundos de la eficacia y solvencia del grupo que adiestra. Pero, paradojas de la competición, ahora se da una coyuntura adversa que urge reparar cuanto antes.

Por si fuera poco, con la visita del Granada en el horizonte, también cobra realce la particular sangría que se vive en el Gran Canaria, donde no se suman los tres puntos de una vez desde febrero. Hay que retrotaerse al día 26 de aquel mes, más de medio año, para encontrar un 2-0 a la Ponferradina que, de momento, marca el precedente en este apartado.

Curioso es que, ni en el día en el que se certificó el regreso a Primera, en Siete Palmas, la UD lo hizo ganando, pues le valió un empate sin goles ante el Alavés.

Confluyen, por tanto, varias inercias negativas que, en estos momentos, lastran clasificatoriamente al equipo, que es el aspecto más importante y el que centra la atención.

En el vestuario, además, consideran que las estadísticas no condicionan necesariamente y sí pueden ejercer un plus de motivación extra a las necesidades que ya nadie oculta. La UD está obligada a vencer al Granada el próximo domingo y la posibilidad de quitarse esta mochila de números y tendencias negativas de golpe es, como no podía ser de otra manera, otro factor que suma en la dirección de esa reacción que no termina de ejecutarse.

El trabajo diario en Barranco Seco viene estando marcado estos días por una mezcla de rabia y confianza: los futbolistas tienen muy presentes los puntos que se han escapando mereciendo más pero, al tiempo, comparten la certidumbre de que con la línea de rendimiento que se está ofreciendo van a terminar plasmándose esos argumentos. Pero los números conforman, hasta ahora, una realidad tan vigente como negativa y no paran de engordar una bola de inquietud poco propicia. En poder de Pimienta y sus muchachos está comenzar a poner fin a esto.