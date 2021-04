Mel, sobre la vuelta de los aficionados: «La falta de público mata el fútbol» El técnico de la UD Las Palmas analiza las claves para vencer a la Ponferradina este domingo (19.30 horas) y acercarse, por fin, a la ansiada permanencia y sobre la posibilidad de poblar las gradas en septiembre Pepe Mel, durante un entrenamiento. / c7 KEVIN FONTECHA Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 abril 2021, 12:16

Tranquilo y confiado pese a la goleada ante el líder. Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas, afronta con ganas el duelo de este domingo ante la Ponferradina, donde espera que los suyos den un paso poderoso hacia la ansiada permanencia, objetivo trazado desde el club antes de arrancar la temporada y que parece se está demorando las últimas fechas.

«Mi continuidad es un debate que tenía que haber cortado hace mucho tiempo. Yo no he dejado nunca de ser sincero, pero creo que ha podido ser un foco de distracción. La semana pasada hablamos de esto en rueda de prensa y muy poco sobre el partido. Ahora tenemos un choque importante ante la Ponferradina que debemos ganar. No me aporta nada hablar de la renovación y solo distraigo a todo el mundo», expuso Mel en sala de prensa.

«Nosotros echamos mucho de menos a los aficionados y eso ha perjudicado mucho el devenir de la competición. La falta de público está matando este deporte. A nosotros nos pasa que el fútbol es un espectáculo y sin los espectadores matamos un poco más este deporte. Si vuelven en septiembre, además, significará que la cosa va mucho mejor», comentó el técnico amarillo en relación a la posibilidad de la vuelta de aficionados a las gradas la próxima campaña.

«Uno tiene que competir en cada partido. El objetivo lo marca el club y uno mismo, pero hemos hablado de cosas del año que viene demasiado pronto. La culpa es nuestra, del cuerpo técnico y del futbolista. Lo de fuera no nos puede afectar. Debemos pensar en la competición, en lo inmediato», continuó Mel.

«La Ponferradina hace las cosas bien, sencillas y les funciona. La primera vuelta acabamos 0-0 y sus virtudes son cosas que a nosotros nos pueden hacer mucho daño como el balón parado. Tiene jugadores de mucho nivel en la categoría», expuso.

«Cuando hay un partido que no nos deja satisfechos a ninguno, hay que pensar si darle una vuelta a todo. Hay jugadores a los que debemos darles también la oportunidad de que se reivindiquen. En cuanto al sistema, en los partidos que quedan le iremos dando vueltas. Lo importante es que el equipo se maneja bien en distintos y en cuanto a la alineación, cambios va a haber», dejó claro el entrenador madrileño tras el desastre en Cornella.

«Es triste recordar que si hacemos las cosas bien, conseguiremos el objetivo de la permanencia. Tenemos cosas que cambiar, pero sabiendo que si lo hacemos bien, demostramos que competimos bien. Los errores hay que afrontarlos con optimismo. Contra el Málaga y el Mallorca fuimos mejores. Debemos estar pletóricos para competir», insistió.

«El lunes repasé a mis jugadores, punto por punto, en una reunión, lo que hicimos mal. Somos profesionales. Ser futbolista y ser entrenador tiene muchas cosas buenas, pero también malas. Y las malas debemos tenerlas claras. Estoy al frente de una entidad que es muy importante dentro del fútbol español y tengo que hacerlo bien. No me paro a pensar si estoy solo. Debo asumir errores y aceptar que hacemos cosas mal. De nada valió en Cornellá los toques de atención y lo que quisimos cambiar. El Espanyol nos superó en todo y entiendo que se me señale. Debo revertir esa situación. Yo se lo dije a mis futbolistas, que si verdaderamente quieren respaldar al entrenador tienen que hacer las cosas bien. Ganar o perder no está dentro de eso, porque esto es un juego, pero hacer las cosas bien sí. Hay que darlo todo siempre», destacó el capitán del banquillo amarillo.

«Con dos ruedas de prensa semanales es complicado saber qué responder, a ustedes les pasará lo mismo al preguntar. Yo estoy tranquilo, no frío. Debo hacer las cosas bien sin pensar en lo que pensarán de mí. Ahora es la época de las encuestas, es normal, pero yo no me preocupo por eso. Esta semana Guardiola es el mejor del mundo y si la semana que viene el PSG elimina al City de la Champions será culpa de Guardiola», dijo.