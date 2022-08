Moleiro: «Si el Barça se fija en mí es porque estoy haciendo bien las cosas»

Alberto Moleiro está en boca de todos. Tras regalar dos asistencias de gol en La Rosaleda, en la goleada de la UD Las Palmas al Málaga (0-4), el canterano analiza el rumbo del equipo, lo que viene y su situación personal, pues sonó con fuerza para el FC Barcelona este mismo verano.

«Este partido ya se acabó y no se va a acordar nadie dentro de una jornada», dejó claro sobre la goleada al Málaga CF y puso los pies en la tierra. El lunes, cita capital ante el Andorra en el Gran Canaria.

«Salir no depende de mí. Están el club y mi representante. Estoy ajeno a eso. Centrado en Las Palmas. El lunes tenemos un partido importante que ganar. Lo ajeno lo llevan otras personas», comentó sobre su futuro y los rumores de traspaso.

«El lunes tenemos un partido muy importante que hay que ganar»

«Yo me lo tomo bien. Si el Barça se interesa por ti significa que lo estás haciendo bien. Pero no me preocupa, estoy aquí», continuó el mediapunta de la UD Las Palmas.

«Me centro en jugar. Si el rival está pendiente de mí es bueno, sería que estoy haciendo las cosas bien», añadió el jugador, que confesó que se siente «más cómodo por el medio».

« Lo del nuevo Pedri ya quedó en el pasado. Se acabó, bastante caña me dieron ya», dijo con una sonrisa en la boca.