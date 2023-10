Sergi Cardona lo tiene hecho con el Atlético, pero seguirá jugando

El futuro de Sergi Cardona está cada vez más lejos de la UD. Según adelantó El Chiringuito y ha podido confirmar este periódico, el lateral tendría un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para incorporarse como agente libre, al término de esta temporada, al club colchonero. El cambio de agencia de representación -ahora le representa Álvaro Domínguez, excentral del Atleti- ha sido clave.

Ya el presidente Miguel Ángel Ramírez dejó claro en la visita a Teror que el defensor no quería renovar y que se iría vendido a Grecia. La operación se cayó porque el propio Sergi Cardona no quiso irse al Olympiacos al ser conocedor del interés de los rojiblancos en hacerse con sus servicios. De momento no hay nada firmado porque sería ilegal, pero ya la entidad isleña tiene claro que las vidas de Sergi Cardona y la UD se separarán cuando la competición eche el cierre en mayo de 2024. Helguera intentó por todos los medios posibles ampliar su contrato, pero el catalán declinó cualquier ofrecimiento del director deportivo.

En enero Sergi Cardona podrá negociar libremente con quien quiera, pero se irá al Atlético de Madrid salvo giro de guion. Gusta, y mucho, al Cholo Simeone. Además, su buen hacer estas últimas jornadas no ha pasado desapercibido para nadie. Es más, ha salido elegido en el once ideal de Sofascore en varias ocasiones.

De momento, y pese a que en Las Palmas saben que el futbolista se marchará cuando acabe la temporada, seguirá siendo pieza capital de García Pimienta. Está a un nivel sobresaliente y García Pimienta va a aprovechar el momento de Sergi. Mientras, Daley Sinkgraven espera una oportunidad y aprieta para ello en los entrenamientos.