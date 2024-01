Sandro sigue seco: cero goles

Sandro Ramírez está afrontando una de sus temporadas más atípicas desde que es futbolista profesional. Y es que el pistolero de La Feria aún no ha mojado con la UD Las Palmas en su regreso a Primera División. Aunque bien es cierto que solo ha disputado nueve partidos de las veinte jornadas ligueras, completando tres, son cifras muy escasas para un futbolista que prometió en verano en Marbella «este año se va a ver la mejor versión de Sandro Ramírez», pero nada más lejos de la realidad.

El ariete grancanario se ha visto lastrado nuevamente por las lesiones, además, en diferentes ocasiones. Le han condicionado e impedido desplegar su buen fútbol. Sandro acumula ya 630 minutos sin marcar un solo gol. Su última diana en Primera fue con el Getafe el 20 de enero de 2022, hace ya dos años. Ha llovido.

No obstante, no se duda de su trabajo y compromiso con el equipo. El mismo míster, García Pimienta, ha dado la cara en numerosas ocasiones, halagando el potencial del 9 amarillo y depositando toda la confianza posible en él. En la parcela ofensiva es de lo mejor del equipo, pero los números no lo reflejan. Es cierto que ha dado dos asistencias a sus compañeros durante esta campaña. La primera a Munir frente al Barça, con un pase medido en la que el marroquí solo tuvo que empujarla a la red. Y la segunda a un joven talento canario, un Juanma Herzog que con un cabezazo inapelable remataba un buen centro desde la esquina.

El curso pasado, en Segunda, deleitó a la grada anotando siete goles, en la fase final de liga y dos de ellos cruciales ante el Cartagena a domicilio, que facilitó al equipo de Pimienta a conseguir el ansiado objetivo del ascenso a Primera cinco años después. Fue, sin duda, un jugador diferencial con su gran aportación goleadora, algo que pretende hacer en esta segunda vuelta liguera, ya en la élite. Su anhelo siempre ha sido disfrutar, triunfar y ser querido en el club de su tierra, la UD. De momento lo está cumpliendo, solo le falta ser más constante y que las lesiones le respeten.

Ahora Sandro sigue afinando su puntería en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, donde le demuestra a Pimienta que debe ser nuevamente el elegido para ser el referente en ataque el próximo partido. Su reto a corto plazo: Vallecas, donde la expedición amarilla viajará este viernes para intentar doblegar a un Rayo Vallecano que llega al encuentro después de verse las caras con el Girona en Copa. El duelo será este sábado, a las 13.00 horas, en la capital de España.