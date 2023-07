Sandro: «Este año se va a ver mi mejor versión con la UD»

Sandro Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 1995) siempre ha sido un jugador de los que marcan diferencias en el terreno de juego, ya lo hizo en el FC Barcelona dando el salto al equipo galáctico de la MSN y ahora, con la UD Las Palmas, el club «de mi vida». El delantero espera superar los registros de sus últimos años en Primera División.

¿Cuántos goles se propone marcar en su regreso a Primera División?

Para un delantero siempre es importante meter goles, pero nunca me he puesto números ni expectativas porque eso juega con la mente de uno, le condiciona. Las cifras no me gusta decirlas porque si no consigues el objetivo te van a dar palos. Lo importante es encontrarme bien, tener buenas sensaciones personalmente, ya que la temporada pasada no pude tener la continuidad que hubiera deseado. Me propongo mantenerla para poder demostrar mi valía. Esta temporada verán al mejor Sandro. A partir de ahí, llegarán los goles.

¿Qué significa para usted jugar en la élite con el equipo de su tierra?

Es un sueño hecho realidad. Vine con el objetivo y la promesa de que subiríamos, y con la responsabilidad de demostrar que soy el Sandro que viene de equipos grandes para ascender al equipo. Gracias a dios lo pudimos conseguir. Pero también hay mucha gente detrás del club que trabajan en la sombra y aportan mucho al equipo. Es una alegría inmensa poder estar este año con el equipo de mi vida aquí.

En el tramo final de campaña estuvo fino y fue uno de los artífices del ascenso. ¿Espera que le respeten las lesiones durante todo el curso?

No lo veo así. Esto es un trabajo de equipo, hay muchos partidos en los que Álvaro Valles nos ha salvado de encajar goles. Al final, conseguir el objetivo no es solo en un tramo de la temporada ni por un jugador en concreto, sino durante todo el curso y todos juntos. Por eso estamos muy contentos y orgullosos, porque lo hemos logrado entre todos.

¿Tiene pensado retirarse en la isla?

(Se ríe) No lo pienso, todavía, si dios quiere y me respetan las lesiones, es algo que me queda muy lejos. Lo importante ahora es disfrutar con mi gente, con mi equipo y con mi familia. La UD Las Palmas es un club que lo llevo desde muy pequeño dentro y que cuente con un grupo magnífico de compañeros lo hace aún más espectacular.

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, puso de ejemplo el Girona como equipo a seguir, ¿ve a la UD haciendo esta campaña lo que hizo el conjunto catalán la pasada?

Bueno, al final si cada partido es un mundo, imagínate una temporada completa. El objetivo lo tenemos claro, es conseguir la salvación matemática lo antes posible, pero siguiendo un modelo de juego y una ideología que tiene marcada el club y los jugadores. Podremos hacer un gran papel si mantenemos la confianza que hemos tenido de aquí para atrás y hacemos lo que venimos haciendo todo este tiempo juntos.

¿Confía en el proyecto de García Pimienta en Primera?

Lo conozco desde hace muchísimos años, me entrenó cuando era un niño y lleva innato el ADN Barça. Esa filosofía y forma de entender el juego a través del pase y control de balón nos ha llevado hasta aquí, al fin y al cabo se inculca en Las Palmas porque tenemos jugadores que se habitúan y adaptan a ese estilo de juego. Tengo confianza plena en él y en su cuerpo técnico. Sé de lo que es capaz, nos conocemos a la perfección. Es un grandísimo entrenador y lo ha demostrado en el año y medio que lleva en la isla. Estoy seguro que lo seguirá demostrando en Primera División.

A título personal, ¿qué espera de su año en el regreso a la élite?

Pues volver a dar mi mejor versión pero todo se basa en lo de antes, llevo varios años teniendo lesiones musculares contínuas y no me han dejado demostrar lo que realmente valgo como hice en Málaga, demostrando el nivel que puedo dar en Primera. Lo afronto con confianza, ilusión y muchas ganas de que eche a rodar el balón contra el Mallorca en el estadio de Gran Canaria y con nuestra afición.

¿Con quién se lleva mejor de la plantilla, y con quién se asocia mejor en el terreno de juego?

Es complicado elegir porque tenemos un grupo muy bueno, pero siempre me reúno con Kirian, Viera, Benito, Valles y los gallegos. Nos llevamos todos muy bien, la alegría siempre ronda con nosotros. Los mejores se asocian con los mejores y el mejor es Jonathan está claro. El otro día estabamos hablando justamente que cuando un jugador toca la pelota, la pasa a otro compañero y la jugada mejora, ese futbolista tiene cosas especiales y el 21 es uno de ellos. Una leyenda del club y estoy convencido de que seguirá dando tardes de gloria a la UD Las Palmas y a la grada amarilla.

¿Qué tal los nuevos fichajes, cómo los ve, integrados?

Bien sí, muy bien. Tienen mucha calidad. Aquí es fácil integrarse porque todos somos buenas personas y el grupo es espectacular. Lo importante es mantener el bloque del ascenso. Cualquiera que venga se sentirá bien aquí y será bienvenido siempre que se incorpore para ayudar.

¿Y a los canteranos?

Los intentamos acoger lo mejor posible para que se adapten rápido se sientan cómodos y queridos. Yo he sido canterano, es verdad que no fue lo mismo porque era con figuras mundiales en el Barça de la MSN (Messi, Suárez y Neymar), pero me arroparon de manera brutal y espero que así se vean ellos ahora. El otro día fueron titulares tanto Juanma como Iñaki y Killane, son jóvenes y están en el camino adecuado, tienen que ir cogiendo conceptos para llegar a ser grandes futbolistas.

¿Algún estadio en el que le haga especial ilusión jugar?

El Camp Nou alomejor, pero Montjuic no en concreto. Al final todos los campos son especiales en Primera División, pero solamente he disputado un partido en el Santiago Bernabéu y me gustaría jugar con la UD en el feudo blanco, además casi siempre que vamos hacemos un gran encuentro así que me veo motivado pero todos son bonitos. El objetivo es tener un buen papel en este curso que se viene, ser protagonistas y tener el balón como siempre. Empleando nuestra filosofía nos irá bien.