A Sadiku se le acaba el tiempo: finaliza contrato hoy y aún no ha decidido

Armando Sadiku sigue meditando y hoy, 30 de junio, acaba contrato con la UD Las Palmas, por lo que será agente libre para firmar con quien desee. Sobre la mesa sigue teniendo la oferta de renovación del club insular, que sería de una temporada más, pero el albanés tiene varias propuestas económicas que mejoran lo que pagan en Gran Canaria.

En el club entienden que es un futbolista que está dentro de los parámetros económicos en los que se puede mover Las Palmas y entienden que puede ser buen complemento en la rotación arriba, pues se quiere mejorar el flanco ofensivo con un delantero que marque la referencia. Y ahí es donde la UD prioriza sacudir la cartera.

Aunque hay cierta controversia, pues Sadiku no convenció a todos en la parcela técnica, la oferta sigue vigente. No obstante, no será eterna. A lo sumo, Las Palmas la prolongará unos días más. Y, si no, a otra cosa. En el mercado hay arietes que se asimilan en nivel y prestaciones al albanés y Helguera maneja varios nombres por si finalmente el ex del Málaga declina la oferta de renovación de la UD.

En la recámara y con el beneplácito de García Pimienta tiene en mente Las Palmas a Marc Cardona, a quien el técnico conoce bien de los filiales del FC Barcelona. También ha sonado, como cada verano, Sandro Ramírez para golear. Pero, de momento, solo son habladurías. Héctor Hernández es el jugador que parece ganar enteros en la carrera por reforzar la punta del ataque de la Unión Deportiva.

A Rafa Mujica, por su parte, no se le ofreció ampliar su vínculo con Las Palmas y puso rumbo al Arouca de Portugal. En cambio, sí que interesa que Armando Sadiku continúe porque encontrar en el mercado a un delantero con sus características, adaptado además ya al fútbol de la UD, es complicado. Al menos al precio que cuesta el albanés. Pero Luis Helguera, director deportivo de la entidad isleña, tiene en la agenda más opciones. Tic, tac.