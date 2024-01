«Sabíamos que pasaríamos por momentos difíciles, somos Las Palmas»

Momento para dar un golpe sobre la mesa. La UD, que llega luego de tres partidos oficiales cayendo -dos de Liga y uno de Copa-, se bate en duelo con un Villarreal mermado, que no ha cambiado su rumbo con la llegada de Marcelino. Ha encajado un total de 38 tantos el combinado castellonense. En Las Palmas, Pimienta estará obligado a remodelar su retaguardia por las bajas de Coco, en la Copa África, y Julián Araujo, sancionado.

No va a ser fácil, el Villarreal apretará y tiene jugadores de un nivel tremendo. «Va a ser un equipo diferente, con un entrenador experimentado y títulos. Todos intentamos mostrar el estilo. Todavía están en construcción, tienen futbolistas increíbles y van a salir de ahí. Pasa por competir como venimos haciendo», afirmó García Pimienta en sala de prensa.

«El club puso un recurso por Julián, la roja era justa, pero la sanción es desproporcionada. Si no le quitan la sanción, tenemos recursos para suplir su baja», indicó sobre la baja de Araujo por la roja directa en el derbi canario y el recurso presentado por la UD.

«Después de un partido en el que las cosas no salen bien, quieres que llegue ya otro partido. Ha sido una semana. Lo afrontamos con las mejores condiciones. Tendremos bajas, pero iremos con un equipo con el que podemos ganar el encuentro. Tenemos ganas. Estamos motivados para sacar tres puntos importantes. Sabíamos que pasaríamos momentos difíciles. Somos Las Palmas y somos conscientes de quiénes somos. Competiremos como un animal», continuó García Pimienta.

«Los partidos no duran 60 o 70 minutos. Lo debemos tener claro. Cuando vas perdiendo debes dar un paso adelante, eso hizo el Cádiz contra nosotros. Cuando no tenemos el balón, como contra el Barça, nos tocó correr más. No sufrimos bajón físico. Cuando vas ganando, debemos marcar un segundo gol», añadió el preparador.

«Fabio ya está haciendo todas las tareas al cien por cien. Si la semana que viene no tiene ningún problema, me gustaría que tuviese ya la ficha. Luego le va a costar, lleva mucho tiempo sin competir», indicó sobre Fabio y su posible vuelta.

«El equipo está haciendo una temporada inmaculada. Ha sido una semana dura y no pusimos la misma intensidad que el Tenerife. No es normal. Entiendo el disgusto de la afición», expuso en relación a la derrota del derbi. En referencia a las posibles llegadas en el mercado invernal, fue tajante.

Cautela ante el mercado invernal

«No somos capaces de marcar muchos goles, pero a nivel defensivo estamos bien. Cuando digo lo de estar atentos en el mercado, si podemos fichar alguien mejor que lo que tenemos, ya sea un portero, centrocampista, defensa o delantero, lo firmaremos. Pero es difícil encontrar algo mejor y eso se paga. Si el club se lo puede permitir, yo encantado. Tenemos dos fichas, la de Fabio y otra», dijo.

«Contra el Barça estuvimos cerca de marcar el segundo gol. Tuvimos dos para hacerlo. Todo pasa por llegar a tres cuartos de campo y meter la pelota dentro del área para que pasen cosas», defendió sobre la sequía goleadora.

«Debemos ir a por ellos desde el primer minuto»

«Marvin va justo, difícilmente para salir de inicio, pero espero que para poder estar en el banquillo. Eric espero que esté en condiciones para participar», aclaró sobre la enfermería y las posibles sustituciones en el once titular.

«Miras el posible equipo que va a sacar el Villarreal y sabes que van a dar un paso hacia adelante. Saldrán de ahí, seguro. Nosotros debemos ir a por ellos, desde el primer momento. Competirle de tú a tú, a quien sea», halagó al conjunto castellonense.

«No es una plantilla larga pese a solo estar en una competición. Nos quedan 19 partidos de Liga y necesito a todos mis jugadores. La competencia entre ellos les hace mejores jugadores», concluyó el técnico catalán.