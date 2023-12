La UD descarta altas y bajas en el mercado invernal: «Que se quede todo como está»

«Ni ficharemos a nadie ni se va ir nadie, salvo que venga un club y pague alguna cláusula de rescisión. El único movimiento será el alta federativa de Fabio, decisión ya pactada en verano cuando se produjo su lesión». Así respira la UD con vistas a un mercado invernal en el que la aspiración es «que se quede todo como está» a la luz del buen rendimiento del equipo y con el beneplácito de García Pimienta, con el que se ha consensuado esta postura.

Por mucho que algunos fichajes realizados en verano no hayan cuajado como se esperaba (Munir, Kaba o Sinkgraven son nombres encima de la mesa de los cuestionamientos) o futbolistas que ya estaban el curso pasado hayan desaparecido del mapa (Lemos, Pejiño, Mfulu), la intención es la de dar continuidad hasta junio al bloque con el que se arrancó la temporada y en el que se asume el conflicto con Jonathan Viera como única incidencia no prevista y sin solución posible.

De hecho, hay confianza en que se pueda resolver, en un plazo de tiempo razonablemente breve, esta situación en la que ninguna de las partes saca beneficio alguno. La entidad paga un salario millonario a un jugador que no tiene rendimiento porque no juega ni lo hará aquí. Y Viera, desaparecido del mapa, devalúa cada día más su cartel, algo que con 34 años ya cumplidos no es ninguna broma. Condenados a una salida lo menos traumática posible, complicado por todo el ruido generado, es la única carpeta abierta en estos momentos para Luis Helguera.

Empoderamiento de la plantilla

En la UD se tiene muy claro que lo conseguido hasta la fecha, 24 puntos que anticipan una permanencia serena y holgada, es mérito de todo el vestuario, con aportaciones mayores o menores y en esa cohesión humana se basa el criterio de, en lo posible, evitar cambios. También pesa la certeza de que quienes no han podido hasta la fecha dar lo que se esperaba podrán hacerlo en adelante. Porque a los mencionados Munir, Kaba o Sinkgraven se une un Sandro que ha sido más noticia por sus lesiones que por sus goles. Y del ariete grancanario no se duda, al igual que de sus compañeros bajo sospecha.

La política de gestión responsable es otro de los factores a considerar. En Pío XII no hay una economía para acudir a pujas y menos en un mercado invernal que rara vez ofrece soluciones. Las últimas experiencias así lo acreditan. El curso pasado el delantero Loren y el centrocampista Kaptoum fueron las apuestas y ninguno dejó huella. Y, un año antes, Hernani y Rober llegaron para reforzar a mitad de curso el ataque y tampoco tuvieron peso alguno. La oferta calidad-precio para cumplir con el requisito fundamental de mejorar lo que ya hay tampoco abunda y, anta la duda y el riesgo de una inversión fallida, las posiciones están muy claras.

«No he pedido nada. De hecho hay un compromiso y estoy muy ilusionado con que Fabio se incorpore al equipo con el dorsal que queda libre», subrayó recientemente Pimienta cuando se le cuestionó por si contemplaba altas en el mes de enero. Las palabras del técnico, lejos de llamar al despiste, se ajustan escrupulosamente a lo que se maneja en la UD, centrada al cien por cien en la competición y centradas las energías en seguir hasta el final con lo que dispone en la actualidad.