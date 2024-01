La peor UD de la temporada tira la Copa en el Heliodoro (2-0)

Despropósito de la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López. Llegaba el equipo de Pimienta a Tenerife con ganas de demostrar que están una categoría por encima, pero nada más lejos de la realidad. El CD Tenerife superó a la UD de principio a fin. Los aficionados blanquiazules se divirtieron en una noche plácida en donde no tuvieron rival.

El CD Tenerife tardó tan solo 10 segundos en aprovecharse de una falta de entendimiento entre Aarón Escandell y Álex Suárez, y casi marca Ángel tras rechazar un mal despeje del guardameta valenciano. Presión intensa a toda cancha desde el minuto uno era el buen planteamiento de Asier Garitano para hacer frente al fútbol combinativo y de posesión de los amarillos. En el minuto tres, volvía a tenerla el Tenerife con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero una parada de Escandell lo impidió. Poco duró el 0-0 en el marcador. El primer gol blanquiazul llegaría por mediación de José Amo, que aprovechó un centro chut de Luismi Cruz para batir a Aarón. Muy poco contundente la defensa de la UD, especialmente, en los primeros minutos de juego.

El equipo, hoy rojo, aplicaba paciencia para contrarrestar la presión incesante que imponían los locales. El primer acercamiento de la UD llegaría en el minuto 12, cuando Pejiño desbordó a Nacho y centró buscando a Sory Kaba, pero en esta ocasión estaría atenta la zaga tinerfeña para despejar el esférico. En el minuto 15 el cuadro local marcaba, por suerte, en situación antireglamentaria por un fuera de juego milimétrico. Las Palmas no se encontraba cómoda en la primera parte de la contienda y sufría tanto en los saques de esquina como para sacar el balón jugado desde su portería, pues se veía condicionada por el asfixio del rival para lograr desarrollar su fútbol.

El segundo gol local llegaría en el minuto 20 ante la total y absoluta pasividad de la defensa, que era un desastre. La UD daba todo tipo de facilidades al cuadro tinerfeño. Pareciera que continuaba el mal fario del Heliodoro para Pimienta y sus pupilos.

Veinte minutos de ruina total para los grancanarios, una irreconocible UD que se veía superada en todos los aspectos. Sory Kaba no da una, no hay manera que el ariete guineano muestre la versión que llevó a su contratación. La UD buscaba un gol antes del descanso que le metiera en el partido, sin fortuna, pues para ello hay que tirar a puerta y el equipo de Pimienta no disparó hasta el minuto 48.

En el minuto 29 una nueva oportunidad del tinerfeño Ángel pillaba a la defensa desprevenida, despistada y ausente. El Tenerife ganaba todos los duelos y haciéndose grandes dominaban por lo ancho y largo del terreno de juego. Loiodice salvó el tercero, al lanzarse al suelo y cortar un gran intento de Luismi Cruz. Despropósito de media hora. Sufría la UD para sacar el balón jugado.

El mazazo infringido en forma de goles por el club tinerfeño dejó tocada a la peor UD de la temporada. Escaso de ideas y casi knock out, usando términos pugilísticos, a los pupilos de Pimienta, que seguían naufragando sobre el verde del Heliodoro. Un delantero experimentado de 38 años se bastaba y sobraba para fijar la atención de los dos jóvenes centrales grancanarios. Pimienta tenía mucho trabajo en los vestuarios para hacer jugar a los suyos, ausentes e inoperantes, intentando trabajar lo psicolgóco pues el equipo estaba deshecho.

Salvo Bassinga y quizás por ganas Juanma Herzog, ninguno de los jugadores no habituales del equipo de Pimienta se justificó hoy, no supieron aprovechar la oportunidad que les brindó el mister catalán. El entrenador de la UD agitó el banquillo quitó a Bassinga e incorporando a Benito Ramírez para dar frescura y movilidad en la parcela ofensiva.

Los primeros compases de la segunda mitad se vería un cambio de actitud en los jugadores grancanarios, intentando elaborar jugadas de ataque en campo rival pero imprimían un ritmo muy lento los pupilos de Pimienta. Así era difícil. Nadie venía a ofrecerse cuando los centrales poseían la pelota, se quedaban estáticos los centrocampistas. A la contra el tenerife seguía haciendo daño, pero una de las mejores ocasiones de la UD vendría en el minuto 59 cuando Benito con un buen disparo, de libre directo, intentaba ajustar el esférico sobre la escuadra de Tomeu Nadal.

El minuto 62 el duelo tomaba un nuevo rumbo al producirse una polémica tarjeta roja a José Amo, autor del primer gol tras un supuesto codazo a Herzog. Al tiempo que entraban Kirian y Moleiro para intentar tener la pelota y generar peligro. Sustituyeron a unos tímidos Mfulu y Kaba. Mejoraba la UD con el paso de los minutos, pero quizá fue demasiado tarde. Volcaba el partido al campo del Tenerife, que se defendía bien. Entraba Marc en el 70. Pimienta ponía toda la carne en el asador pero ni así fue posible meterse en el partido. En el minuto 75, Araujo veía la tarjeta roja por un cabezazo a Nacho y el choque se volvía a quedar en igualdad numérica.

Con más corazón que fútbol, lo intentaban los visitantes en una segunda parte de trámite que bien hubiera sobrado. La UD queda apeada de la competición copera en el peor escenario y ante el peor rival.