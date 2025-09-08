La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
Fútbol ·La UD anuncia que liquida su contrato, que expiraba en 2027
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:53
Fin al culebrón de Sory Kaba en la UD a la manera calamitosa que ha sido su estancia en el club: ante la imposibilidad de colocarlo cedido en otro equipo, se rescinde su vínculo, que expiraba en 2027, y el jugador queda libre ya con septiembre en curso. Una ruina en toda regla por el desembolso que implica su finiquito y, en el caso del ariete, condenado a buscar destino con todos los equipos del panorama continental ya configurados.
«Sory Kaba llegó a la UD Las Palmas en el verano de 2023 procedente del FC Midtjylland. Durante el curso 2023/24, disputó 20 encuentros con la camiseta amarilla, 17 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey, En la temporada 2024/25, Sory Kaba jugó cedido en el Elche CF, donde disputó 24 partidos en LaLiga Hypermotion y 3 encuentros de Copa del Rey. La UD Las Palmas le desea los mayores éxitos, tanto a nivel personal como deportivo», expuso el comunicado oficial del club en su despedida del delantero.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.