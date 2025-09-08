La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

Fin al culebrón de Sory Kaba en la UD a la manera calamitosa que ha sido su estancia en el club: ante la imposibilidad de colocarlo cedido en otro equipo, se rescinde su vínculo, que expiraba en 2027, y el jugador queda libre ya con septiembre en curso. Una ruina en toda regla por el desembolso que implica su finiquito y, en el caso del ariete, condenado a buscar destino con todos los equipos del panorama continental ya configurados.

«Sory Kaba llegó a la UD Las Palmas en el verano de 2023 procedente del FC Midtjylland. Durante el curso 2023/24, disputó 20 encuentros con la camiseta amarilla, 17 en LaLiga y 3 en la Copa del Rey, En la temporada 2024/25, Sory Kaba jugó cedido en el Elche CF, donde disputó 24 partidos en LaLiga Hypermotion y 3 encuentros de Copa del Rey. La UD Las Palmas le desea los mayores éxitos, tanto a nivel personal como deportivo», expuso el comunicado oficial del club en su despedida del delantero.

