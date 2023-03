Ramis no piensa como Pimienta: «Decir que le van a poner más pasión por tener gente de la casa...»

Luis Miguel Ramis, técnico del CD Tenerife, cuestionó la afirmación de Pimienta de que al tener más jugadores de la casa tiene más posibilidades la UD de sentir lo que es realmente un derbi. «Atreverse a decir que en 90 minutos le van a poner más pasión que nosotros porque tiene más jugadores de la casa... O yo atreverme a decir que somos favoritos porque jugamos en el Heliodoro teniendo en cuenta como está la clasificación. Yo no voy a entrar en eso. Mañana a las cinco y media empieza un partido en el que los dos queremos los tres puntos y estoy seguro de que nosotros lo vamos a competir», comentó el preparador del combinado blanquiazul.

«Tenemos que creer en lo que hemos trabajado y ponerle mucha pasión, ilusión y energía. Hay que hacer un muy buen partido ante la UD Las Palmas. Hay argumentos para hacer un encuentro completo. Siempre intentamos dibujar por dónde puede ir el partido a los jugadores. Ahí tengo en cuenta lo que se puede ajustar mejor y rendimientos semanales. Si un jugador no se entrena bien, lo tiene difícil. Intentaremos generar situaciones de gol y ser efectivos. Lo mismo tienes dos y las marcas o seis y no haces gol. Eso no depende tanto del plan de partido o de la pasión, sino de la concentración», dejó claro el mandamás del banquillo tinerfeño.

« La UD Las Palmas es muy potente arriba y ha mejorado mucho en defensa, en la presión tras pérdida. Se organizan bien y te crea desajustes, pero hemos trabajado muy bien», halagó a los amarillos.

En tanto en cuanto a sus aficionados, fue tajante: « El ambiente será extraordinario, nos veo muy capaces de hacer un gran partido. Hay que ponerle corazón y cabeza. El aspecto emocional es importante; hay ilusión y la entendemos. La afición nos transmite energía y eso se contagia en los jugadores. Creo que las conexiones entre nosotros las trabajamos bien, somos capaces de ganar al rival y sacar los tres puntos. Es un plus más. Tenemos en nuestras cabezas que nuestra gente disfrute. Lo daremos todo, ganar el derbi es un plus importante para la afición y para nosotros, pero ganarlo son tres puntos también. La afición va a llenar el Estadio. Tiene ganas de ver cosas y un derbi es argumento suficiente, tiene un color especial. Esto es un espectáculo, unos sonreirán y otros no».

Discrepancias

«Para sentir esto hay que vivirlo durante un tiempo. Se puede sentir desde la cuna o de otras maneras, en definitiva son sentimientos y no creo que haya niveles. Todos defendemos lo nuestro. No me encargo de etiquetar favoritos. No creo que por jugar en casa pongamos más pasión ni que por tener más jugadores de la casa la pongan ellos. Hay que poner energía y cabeza. Nos gustaría estar más arriba, pero tenemos que tener ilusión siempre. No hemos conseguido lo que queremos, pero yo lo vivo con mucha ilusión. Queremos sacar el partido adelante», continuó.

«El equipo tiene capacidad para hacer gol aunque ahora somos poco efectivos. Pero confiamos en recuperar esa efectividad. Los jugadores están un poco más activados en semanas así, son semanas de más obediencia y con los cinco sentidos en cada entrenamiento. Y los más jóvenes igual, están pendiente de los demás. Yo, cuando pienso en el partido de mañana, pienso en los del playoff, no en el de la primera vuelta», indicó el míster.

«Me parece un acierto la renovación de David Rodríguez. Presta mucha atención, tiene responsabilidad y es perseverante. Será el lateral derecho del CD Tenerife en poco tiempo, y él lo sabe», afirmó sobre la renovación. « No sé si será mi último derbi, porque no sé qué va a pasar ni he tomado ninguna decisión. No se me pasa por la cabeza lo que pasará; solo quiero sacarlo adelante», concuyó sobre su futuro.