La UD quiere el tesoro de Huesca

Ganar este viernes en El Alcoraz (19.30 horas, Televisión Canaria) le haría dormir en el liderato de la categoría

Con propósitos de líder se planta la UD en el territorio del Huesca, donde le vale ganar para superar al Racing y colocarse primero, en solitario, al frente de la tabla clasificatoria de LaLiga Hypermotion. Puede o no ser un privilegio fugaz, pues todo dependería del resultado posterior del conjunto cántabro, pero, es indudable, apetece esa condición por lo que implicaría, desde la estima de los jugadores a la ilusión creciente de una afición que merece este caramelo.

Queda un mundo por delante, sí, aunque mucho mejor vivir en las alturas, por encima de las nubes, mientras el calendario envejece. Lo que se sume ahora cimentará lo que viene y la sensación de que el equipo ha cogido el mecanismo necesario, aún con posibilidad de ir a más, invita a no bajar el pistón.

Cierto que El Alcoraz constituye una plaza exigente, un repaso a los antecedentes sin triunfos allí lo certifica, por un anfitrión de recursos y orgullo, pero la UD está en su canal, el de atender y privilegiar lo propio. En pocas palabras, en jugar y en ganar.

El comportamiento lejos del Gran Canaria no puede resultar más fiable. No se registran derrotas y sí resultados y actuaciones de mérito en Leganés, Granada, Burgos o Córdoba. A la colección de conquistas hay la intención de sumar Huesca y la puesta en escena será la esperada, con mínimo cambio de piezas, si es que Luis García opta por alguna permuta, y una idea que pasa por posesión, protagonismo y simetría. La ortodoxia que ha llevado hasta aquí a la UD vale para cualquier escenario y en el de esta noche, desde luego, se requerirán las virtudes como mejor carta de presentación. Esa versión en la que son más los buenos momentos que los regulares y en la que acostumbra a aparecer Ale García como remedio universal. Que el canterano esté de dulce multiplica los beneficios como se ha visto.

Y a falta de Viera o Jesé, Ale ha decidido tirar del carro, acaparar goles y elogios y, de paso, disparar la proyección del proyecto, que camina como se esperaba. No camina solo porque, en general, el coro acompaña. Horkas, Marvin, Barcia, Clemente, Álex Suárez, Amatucci, Lukovic… Nadie se quiere bajar del once y se demuestra sobre el césped, el mejor escenario posible para los debates.

lncógnitas

Del Huesca, que viene de un parón forzado por virus en su plantilla, prudencia y pocas certezas. Para empezar, a saber quienes han sanado bien con la incógnita del esfuerzo que aguarda. Su tendencia, con tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, le ha quitado vuelo. Pulido, Sielva y Sergi Enrich, tipos con la categoría tatuada y mil batallas, componen su eje. Viejos conocidos de infinidad de pleitos que, a la vez, obligan a extremar precauciones y atenciones.

Si se sabe que en la Segunda División abundan las trampas, con más razón cuando enfrente discuten las habichuelas futbolistas de tanto recorrido y prestancia. Ahí queda el aviso. O, en expresión de Luis García, de «la hostia de campeonato» para el que se lo crea por la vía rápida.

La UD tiene fútbol y recursos para cumplir el objetivo con cierto margen. Siempre desde la intensidad y el respeto por la idea impuesta, con determinación y capacidad de manejar situaciones más o menos propicias. Personalidad.

- Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Angel Pérez, Pulido, Piña, Ro; Sielva o Portillo, Alvarez, Kortajarena; Luna, Enol y Enrich.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.

Árbitro: Luis Bestard (comité balear).

Campo: El Alcoraz.

Hora: 19: 30 (Televisión Canaria).