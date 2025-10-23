«Hay que tener una mentalidad fuerte en Huesca»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 09:20 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, dijo este jueves que su equipo va «con mucha ilusión» a la cita que le aguarda este viernes en Huesca (19.30 horas, Televisión Canaria) y responsabilizado de que habrá que hacer «un gran partido».

«Es un buen rival, reconocible y que ataca muy bien el área. Su entrenador es joven y de proyección.Debemos adaptarnos a los diferentes contextos. Será competido e igualado y habrá que tener una mentalidad fuerte y colectiva», expuso.

García insistió en la importancia de que sus jugadores «sigan creciendo y sean versátiles» para poder dar su mejor versión en esta cita.

«La clave del fútbol actual es saber adaptarse, ser inteligentes a la hora de atacar y defender.Transitar cuando toca, balón parado, defender bien... Hay muchos conceptos», apuntó.

Sobre la etiqueta de candidato a todo y los elogios recibidos, dijo: «Pensamos en el día a día.El fútbol está lleno de frases hechas y no podemos pensar en que somos favoritos. Hay que respetar a todos y ser los más humildes, ponernos los tapones y no escuchar a nada».

«Podemos ser favoritos a darnos una hostia de campeonato si nos creemos lo que no debemos», añadió.

El preparador asturiano recalcó que se siente «un privilegiado» por estar donde está pese al calendario que viene, con tres desplazamientos consecutivos: «Carguemos la maleta de ilusión».

«No trabajo para reivindicar mi figura.Trabajo para ayudar a la UD sabiendo el camino que quiero seguir», apuntó sobre el bagaje que lleva acumulado en el club desde su llegada, congratulándose al tiempo de «ser mejor entrenador que antes por la ayuda de los futbolistas».

Cuestionado por la figura de Ale García, protagonista por sus goles y rendimiento en este arranque liguero, expuso: «Es joven, con proyección pero le aprieto bastante porque tiene mucho margen por delante.No debe equivocarse en su camino. Hago con él como con el resto del equipo».

Temas

Youtube