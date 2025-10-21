Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Amatucci, ante el Eibar. Cober

Horario y dónde ver en televisión el Huesca - UD Las Palmas

Los amarillos buscarán ser líderes en el partido que abre la jornada 11 de la Segunda División

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 17:45

Comenta

La UD Las Palmas medirá fuerzas este viernes 24 de octubre contra el Huesca en territorio oscense. Lo harán los de Luis García Fernández con la idea de asaltar el liderato, pues, de ganar, se pondrían en lo más alto de la tabla clasificatoria.

Huesca y UD Las Palmas se enfrentarán en el partido que abre la jornada 11 de la Liga Hypermotion en El Alcoraz este viernes a las 19.30 horas. Los amarillos buscarán seguir su racha airosa para dormir como líderes de la Segunda División. La UD llega tras ganar por 3-1 al Eibar.

El encuentro la jornada 11 de LaLiga Hypermotion entre Huesca y UD Las Palmas se ppodrá ver en en LALIGA TV HYPERMOTION, GOL, TEN, Aragón TV y, cómo no, en Televisión Canaria.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos la mejor previa, el partido en directo y el post del encuentro.

