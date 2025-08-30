Una UD que no quiere parar

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 18:55 Comenta Compartir

La UD viene de donde viene, con triunfo y exhibición en Córdoba. Ganó, jugó bien y coronó la faena con goles colosales en un 1-3 que supone su mejor tarjeta de presentación antes de recibir al Málaga en la misión de confirmar sus avances. Y de apilar otros tres puntos, que de eso se trata. Por mucho que Luis García diga que los resultados no van a condicionar el camino, mejor abrirse paso desde la tranquilidad que da un casillero lleno, más cuando, como es el caso, las aspiraciones apuntan a lo máximo. De momento, dos jornadas y, con toda la prudencia que da este recorrido tan corto, línea al alza, con un equipo mejorado respecto al estreno contra el Andorra y en el que, inevitable, brotan a borbotones nombres propios.

Ale García está bendecido y sale a diana y dos o tres ocasiones por partido, Clemente ha pasado de excedente a capitán general, reforzadísimo con su antología en el Nuevo Arcángel, Lukovic debutó a lo grande, Amatucci ha hecho suyo el centro del campo, Mármol parece ajeno a la melancolía que arrastraba por querer irse, Fuster ya es Fuster, a Viera le bastó un ratito para evidenciar que nunca se ha ido... En la dirección de cohesionar y conjuntar, inevitable que salgan a relucir individualidades que marcan la diferencia y ya facturan.

Por si fuera poco, quedan piezas de calibre por estrenar, léase Jesé, a la espera de que vuelva Viti o Sandro o Kirian, que van para largo, lo que da cuenta de la profundidad de una plantilla en la que, a falta del cierre del mercado, tampoco se descarta alguna entrada más, pendientes de que Kaba y Mata terminen de salir. De Jesé se esperan sus primeros minutos para que comience su lucha por convertir la controversia en comunión. Futbolista que suscita debates y que provoca de todo menos indiferencia, salió por la puerta de atrás en 2023 y ha regresado después de peregrinar por medio mundo sin pena ni gloria. La fe en recuperarle y sus ganas de desquitarse dieron forma a un fichaje obligado expuesto a la lupa y obligado a justificarse. Como al resto, le queda para estar como debe, pero necesita de rodaje y minutos en el afán de rendir a la altura. Como con Viera en Córdoba, aguardará turno en el banquillo con el plan de salir en el tramo final siempre y cuando las circunstancias lo habiliten.

Jesé y Amatucci, durante un entrenamiento de esta semana.

Loiodice por Cedeño

Poco o nada se espera en lo que se refiere a la configuración del once. Lo que funciona no se toca, dicen los puristas y, a riesgo de empeorar lo que se vio en Córdoba, la previsión es que salgan de entrada los mismos, si bien la permuta Loiodice-Cedeño, no estuvo bien el panameño el pasado lunes, supone la única vía al cambio.

Llega un Málaga en las antípodas en cuanto a medios y efectivos, en el alambre económico y con una plantilla en la que sus canteranos Izan y Niño son las joyas de la corona. La juventud al poder.

Viera ya se ha estrenado en el campeonato regular y va a más.

No busquen nombres ni dorsales de fama. Sergio Pellicer gestiona un grupo en el que el compromiso prima y motoriza, sudor y empuje para sobrevivir a falta de figuras contrastadas. Con los mismos cuatro puntos que la UD, su inicio ha sido esperanzador y la prueba del algodón en el Gran Canaria está por ver que no le quede demasiado grande. Dependerá, como no podía ser menos, de lo que haga un anfitrión que quiere coger pista.

- Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Cedeño; Manu Fuster, Recoba, Ale García; y Lukovic.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Larrubia, Juanpe, Izan Merino, Joaquín; Dotor y Niño.

Árbitro: Éder Mallo Fernández (Comité de Castilla-León).

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 18.30.