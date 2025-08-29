«Las victorias siempre refuerzan, pero tenemos que seguir mejorando» Luis García espera que la UD mantenga su progresión tras el primer triunfo del curso. Confirma que Jesé ya está disponible

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 09:42 | Actualizado 09:59h.

«Tranquila y natural.De esa manera hemos trabajado.Los resultados no nos van a condicionar porque ganes, empates o pierdas siempre hay que mejorar.Sabemos el camino». Así se refirió Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, a cómo ha trabajado el equipo en los últimos días tras la dulce resaca que dejó la victoria del pasado lunes en Córdoba (1-3).

En este sentido, previno de lo que viene para evitar pasos atrás: «El Málaga es un gran rival y lo está haciendo fenomenal.Estamos focalizados en hacer las cosas bien para poder ganar».

«Estamos generando mucho volumen ofensivo y arriba igual.Estamos fuertes, con las ideas muy claras. No sirve solo ser bueno con balón.También sin balón. Hay que mejorar en todo porque lo que haces hoy no sirve de nada luego.La competición nos va a poner en dificultades y tenemos que estar preparados», abundó a propósito de lo que le están dando sus futbolistas.

En relación a algunos nombres propios, expuso: «Jesé está trabajando como todos, todos los que participan elevan el nivel. Bendito problema tener que elegir, eso es clave en 42 jornadas. Todos son importantes».

«Amatucci está disponible aunque tuvo que viajar a Italia y solo se perdió un entrenamiento de recuperación. Las familias son más importantes que el fútbol. Y no me sorprende su rendimiento porque hay un seguimiento detrás de mucho tiempo», subrayó.

García reconoció que inaugurar el casillero de triunfos «siempre refuerza»: «Queremos generar ilusión y que nuestros aficionados se identifiquen con el equipo. Nadie te regala nada, pero trabajamos para seguir ganando».

Preguntado por posibles novedades en el mercado de fichajes que finaliza este lunes, apuntó: «Mi rol es entrenar y la dirección deportiva trabaja en mejorar.Mi trabajo ya es bastante. Estoy muy contento con los jugadores porque es un equipo que siente con un solo corazón.No hay egos individuales. Se pudo ver en la celebración de los goles en Córdoba. Es un vestuario sano».

«No se puede garantizar que nadie salga porque hay unas cláusulas que se pueden pagar», insistió.