El examarillo Fábio Silva, al Borussia Dortmund por más de 25 millones

El delantero lusitano, que destacó el pasado ejercicio con la UD con 10 goles y 3 asistencias, se marcha a la liga alemana

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:38

El delantero portugués Fábio Silva, que el año pasado firmó con la camiseta de la UD Las Palmas 10 goles y 3 asistencias, defenderá esta temporada los colores del Borussia Dortmund, una vez que ha llegado a un acuerdo el club alemán con el Wolverhampton inglés -el club que portaba sus derechos- por encima de los 25 millones de euros.

El lusitano se encuentra pendiente de pasar el correspondiente reconocimiento médico antes de que se haga oficial su llegada por la entidad de la Renania del Norte.

Su destacado rendimiento en el conjunto amarillo le permitió consolidarse en las convocatorias de la selección portuguesa, pese a los problemas físicos que arrastró en la recta final de la LaLiga, alcanzando su debut con el pasado mes de noviembre.

